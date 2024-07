Windows 11 consentirà di gestire il telefono Android da Esplora file

Grazie all’app Windows Phone Link, gli utenti di PC Windows e telefoni Android possono già connettere i due dispositivi e accedere ad alcune funzioni del telefono dal PC. Tuttavia, Microsoft vuole migliorare ulteriormente l’integrazione tra Windows e Android consentendo di accedere ai file telefono Android in modalità wireless direttamente dall’app Esplora File di Windows.

In pratica, i file e le cartelle presenti sul telefono appariranno in Esplora File proprio come se fossero memorizzati su un’unità esterna collegata al PC, permettendo di spostarli, copiarli, eliminarli ecc. senza dover ricorrere a cavi o altre applicazioni.

Gestire e sfogliare i file del telefono direttamente dall’app Esplora file

Attualmente, questa funzione è in fase di test attraverso il programma Windows Insider. Nonostante sia ancora in versione beta, le potenzialità sono promettenti. Una volta abilitata, il telefono Android apparirà sul lato sinistro della finestra di Esplora file, proprio come se fosse un’unità flash.

Gli utenti avranno la libertà di navigare tra cartelle e file, trasferire dati da e verso il telefono, rinominare i file e persino eliminare quelli superflui. Questa nuova funzionalità si integra perfettamente con le opzioni esistenti, come Quick Share di Google, che consente di inviare file al PC in modo rapido e intuitivo.

I requisiti per l’accesso anticipato

Per i curiosi che desiderano sperimentare questa innovazione, ci sono tre prerequisiti da soddisfare. Innanzitutto, è necessario possedere uno smartphone Android con sistema operativo Android 11 o versioni successive. In secondo luogo, bisogna installare e accettare la versione beta dell’applicazione Link to Windows, disponibile su Google Play. Infine, è indispensabile avere un PC Windows 11 iscritto a uno dei canali Windows Insider. Microsoft avverte che, trattandosi di una funzione ancora in fase di sviluppo, potrebbe non funzionare in modo impeccabile.

Una volta effettuato l’aggiornamento, l’impostazione può essere attivata seguendo un semplice percorso: Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili. A questo punto, selezionando “Gestisci dispositivi”, si potrà consentire al PC di accedere al telefono Android. Dovrebbe comparire anche una levetta per permettere la visualizzazione del telefono in Esplora file.

Se la levetta non dovesse apparire, non c’è da preoccuparsi: potrebbe significare semplicemente che l’aggiornamento necessario non è ancora stato distribuito. Inoltre, essendo una versione beta, potrebbero verificarsi alcuni problemi noti, come la mancata sincronizzazione delle modifiche apportate al telefono dal PC. Tuttavia, Microsoft rassicura gli utenti, affermando che le correzioni per la maggior parte dei problemi sono già in cantiere.