Windows 11 in regalo col Capodanno cinese di GoDeal24

Il termine “metaverso” è apparso per la prima volta nel romanzo distopico “Snow Crash” di Neil Stephenson ma a causa della pandemia di COVID-19, negli ultimi due anni è automaticamente balzato agli onori della cronaca. Molte persone ancora non riescono a comprendere a pieno il concetto di metaverso, che in sostanza è una rete di mondi virtuali tridimensionali che si focalizzano sulla socialità.

Il mondo sta diventando sempre più virtuale e di conseguenza per farvi parte servono computer, smartphone, visori AR e VR e altri dispositivi, con cui poi studiare, socializzare, lavorare, giocare e fare tutto quel che normalmente si fa qui, sulla terra ferma, senza bisogno di particolari “accessori”. Molte aziende stanno investendo sullo sviluppo di sistemi e progetti destinati al metaverso ed è molto probabile che nel futuro (neanche troppo lontano) l’uomo vivrà in due mondi, quello reale e quello virtuale.

Per quanto riguarda il settore aziendale, il metaverso potrà essere usato come piattaforma per lavorare in gruppo e recarsi in ufficio virtualmente, attraverso ambienti 3D che ne simulano le fattezze, pur restando a casa. E magari proprio per questo motivo la casa non dovrà più trovarsi necessariamente in città. In questo contesto farà parte anche Microsoft, che con la sua suite di Office e tramite Windows potrà offrire non solo la base di partenza per entrare nel metaverso, ma anche i programmi professionali più utili per lavorarci.

Ma per arrivare a tutto questo c’è ancora tempo. Oggi intanto grazie al capodanno cinese di GoDeal24 è possibile acquistare l’ultimo Microsoft Office 2021 ad un prezzo molto basso ed ottenere contemporaneamente la licenza per Windows 11 a costo zero. Se invece si intende acquistare l’uno o l’altro, separatamente, c’è comunque lo sconto del 62%. Ecco i dettagli della promozione.

Acquisti Office e Windows è gratis

Per comprare Office 2021 nel negozio ufficiale servono 439,99 dollari ma su GoDeal24 in questo momento ne costa solo 45. Con 25 c’è la versione del 2016. E in entrambi i casi, la licenza per Windows 11 è gratis.

Office 2021 per Mac scontato al 62% col codice GOLE62

Fino al 50% di sconto su Windows col codice GOLE50

Office 2021 e altri software Microsoft fino al 62% col codice GOLE62

Altri programmi in sconto

GoDeal24 è un negozio online che vende sistemi operativi, software per ufficio e chiavi di licenza per giochi in tutto il mondo. È sul mercato da diversi anni, mettendo al centro del servizio il cliente, intorno al quale ruotano i prodotti migliori. Per semplificare l’esperienza dell’utente, il processo di acquisto di GoDeal24 è stato semplificato a tal punto che il codice della licenza e le istruzioni dettagliate sul suo utilizzo vengono inviate per email subito dopo il pagamento dell’ordine.

E in caso di bisogno i clienti possono comunque contattare il servizio clienti in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all’indirizzo service@godeal24.com. Chi vuole saperne di più può visitare il sito web dell’azienda e dare un’occhiata alle recensioni dei clienti su Trustpilot.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell’Unione europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell’utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all’hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web Godeal24.con vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

Godeal24.con vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell’1% dei casi.

Sponsored by GoDeal24