Windows 11 KB5031354: segnalati numerosi problemi

L’aggiornamento KB5031354 di Windows 11, rilasciato il 10 ottobre, include molte novità, tra cui Windows Copilot (non ancora disponibile in Europa). Tuttavia, come già accaduto in altre occasioni, molti utenti hanno segnalato problemi di ogni tipo, prima e dopo l’installazione. Al momento, l’unica soluzione è rimuovere l’update.

Troppi bug in KB5031354

L’aggiornamento KB5031354 per Windows 11 è più “corposo” del solito, in quanto anticipa diverse funzionalità che verranno incluse anche in Windows 11 23H2. Essendo obbligatorio dovrebbe essere installato automaticamente quando viene verificata la disponibilità tramite Windows Update. Il condizionale è necessario perché molti utenti non sono riusciti a completare la procedura.

Il sistema operativo mostra infatti una serie di errori, tra cui 0x800f0922 , 0x80070002 e 0x800f0900 , riferiti proprio all’impossibilità di installare l’aggiornamento. Gli utenti hanno provato diversi workaround, come l’installazione manuale tramite Microsoft Update Catalog, ma senza successo.

Chi è riuscito a completare l’installazione ha incontrato altri bug. Il più fastidioso riguarda Esplora file (aggiornato con Moment 4). Cliccando sull’icona nella barra delle applicazioni non succede nulla oppure si verifica il crash subito dopo l’avvio. Alcuni utenti hanno invece segnalato crash dei giochi e il reset del profilo AMD, quindi ci sono probabili incompatibilità con i driver delle schede video.

Infine, dopo aver installato l’update, non funzionano più le macchine virtuali con Secure Boot attivo. Tutti i problemi spariscono rimuovendo l’aggiornamento KB5031354. Microsoft non ha ancora rilasciato un commento ufficiale. L’azienda di Redmond ha invece confermato il bug che impedisce l’installazione dell’update KB5031356 di Windows 10, fornendo una soluzione temporanea in attesa del fix.