Windows 11 KB5032190: segnalati problemi

Tra gli utenti che hanno scaricato l’aggiornamento KB5032190 per Windows 11, distribuito nei giorni scorsi da Microsoft, qualcuno sta facendo i conti con problemi piuttosto fastidiosi. Le segnalazioni si riferiscono alla scomparsa delle icone dalla barra delle applicazioni, a un significativo rallentamento delle animazioni sul desktop virtuale e ad altri bug che rendono l’uso del PC davvero scomodo se non, in alcuni casi, addirittura impossibile.

Bug e problemi per l’aggiornamento KB5032190 di Windows 11

C’è chi lamenta di essere bloccato in un loop infinito innescato dal processo di installazione. Eppure, l’obiettivo dell’update era proprio quello di introdurre fix dedicati a errori emersi nelle release precedenti. Come emerge dai feedback, gli intoppi riguardano sia la più recente versione 23H2 del sistema operativo sia la 22H2.

Microsoft è a conoscenza della situazione e già al lavoro per trovare una soluzione efficace, si spera in tempi brevi. Un correttivo è necessario anche perché, tra coloro interessati dai problemi, qualcuno non può disinstallare l’aggiornamento fallato seguendo la procedura tradizionale.

Aprire le Impostazioni ;

; selezionare Windows Update ;

; aprire Cronologia degli aggiornamenti ;

; scorrere l’elenco e fare click su Disinstalla gli aggiornamenti ;

; selezionare Aggiornamento per la sicurezza per Microsoft Windows (KB5032190) ;

; premere Disinstalla ;

; confermare la scelta e seguire le istruzioni mostrate.

Un fix è già stato distribuito agli Insider coinvolti nella fase di test attraverso il canale Canary, ma non è dato a sapere quanto sarà necessario attendere prima che possa essere messo a disposizione di tutti.

Tra i bug rilevati, uno è piuttosto bizzarro. Riguarda sempre la barra delle applicazioni. Facendo click, ad esempio, su Word, si apre Edge, la cui icona è posizionata al suo fianco, come se la selezione dell’utente fosse traslata di qualche decina di pixel. Interrompere il processo di Esplora file da Gestione attività sembra risolvere, ma il problema si ripresenta dopo circa trenta minuti.