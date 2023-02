Windows 11: l'account non è più obbligatorio per i widget

D’ora in avanti non sarà più necessario un account Microsoft per poter usare i widget di Windows 11. Si tratta di una piccola e al tempo stesso grande novità, visto e considerato che fino a prima di questa modifica gli utilizzatori del sistema operativo di casa Redmond con un account locale o che non avevano effettuato l’accesso non potevano sfruttare il pannello dei widget.

La funzionalità era in test già da diverse settimane, precisamente da dicembre dello scorso anno, a partire dal rilascio della build 25262 di Windows 11 destinata agli iscritti al programma Insider. Ora, però, è stata resa disponibile per tutti nel canale stabile.

L’unico fondamentale dettaglio da tenere presente è che per poter sfruttare i widget senza account Microsoft occorre aggiornare l’app Windows Web Experience Pack (chi l’ha disinstallata può prelevarla nuovamente dalla relativa sezione del Microsoft Store).

Ad accorgersi per primo della novità è stato l’utente Twitter @PhantomOfEarth che già in altre occasioni ha notato modifiche e novità relative a Windows 11. Considerando però il fatto che Microsoft ha distribuito l’aggiornamento dell’app Windows Web Experience Pack in modo silenzioso, senza fare troppa pubblicità, potrebbe pure darsi che i cambiamenti erano già attivi, ma che precedentemente nessuno se ne sia accorto.

Widgets now has another improvement on stable Windows 11: the ability to use the feature without signing in.

If you have the latest version of the Windows Web Experience Pack installed (423.3000.10.0), you will have this improvement, no ViVeTool required

Turn off news when pic.twitter.com/Ncn5FhzCLw

— PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) February 14, 2023