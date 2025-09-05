Windows 11: l'aggiornamento 25H2 è stato posticipato

Nonostante Windows 11 25H2 sia già disponibile nel canale Release Preview, con alcune novità per il sistema operativo, Microsoft ha posticipato la disponibilità delle ISO, rimandando di fatto il debutto del nuovo aggiornamento che, per questo motivo, non è ancora possibile installare.

Windows 11: bisognerà attendere ancora un po’ per installare l’aggiornamento 25H2

Windows 11 25H2 era inizialmente pensato per essere disponibile già da questa settimana. Tuttavia, Microsoft ha aggiornato i piani il 4 settembre annunciandone il ritardo, non specificando però quando sarà possibile scaricarlo.

L’aggiornamento a 25H2 è un inoltre diverso dagli altri, perché a differenza dei precedenti, sarà gestito attraverso un “pacchetto di abilitazione”, ovvero un piccolo aggiornamento che agisce come un “interruttore principale”. Come spiegato da Microsoft, le versioni 24H2 e 25H2 condividono lo stesso sistema operativo di base e gli stessi file di sistema. Questo significa che le nuove funzionalità di 25H2 sono già presenti negli ultimi aggiornamenti mensili 24H2, ma rimangono inattive fino all’applicazione del pacchetto di abilitazione.

Una volta installato, l’aggiornamento richiede solo un rapido riavvio, riducendo al minimo i tempi di inattività del sistema.

Le novità dell’aggiornamento

Nonostante Windows 11 25H2 sia sostanzialmente un aggiornamento leggero, non si fa mancare diverse novità, come:

Miglioramenti ai driver : ottimizzazioni e miglioramenti complessivi alle prestazioni del sistema.

: ottimizzazioni e miglioramenti complessivi alle prestazioni del sistema. Nuove opzioni per le app preinstallate : sarà possibile rimuovere più facilmente le applicazioni già presenti del Microsoft Store, per un maggior controllo sul proprio sistema.

: sarà possibile rimuovere più facilmente le applicazioni già presenti del Microsoft Store, per un maggior controllo sul proprio sistema. Rimozione di funzionalità obsolete : PowerShell 2.0 e altre funzionalità vecchie verranno eliminate, snellendo il codice.

: PowerShell 2.0 e altre funzionalità vecchie verranno eliminate, snellendo il codice. Integrazione con il cloud e l’IA: Microsoft sta puntando su un futuro in cui Windows sarà sempre più orientato al cloud e potenziato dall’intelligenza artificiale, anche se i dettagli su queste implementazioni rimangono ancora vaghi.

Microsoft continuerà inoltre a perfezionare l’esperienza utente, rendendo il sistema operativo più fluido, personalizzabile e pronto per le tecnologie del futuro.

La disponibilità generale dell’aggiornamento è prevista per ottobre 2025, mentre già a fine settembre questo sarà scaricabile come aggiornamento opzionale.