Windows 11: le novità dell'aggiornamento 24H2

Microsoft sta iniziando a distribuire l’ultimo aggiornamento per Windows 11, vale a dire la versione 24H2. La distribuzione sta avvenendo in più fasi, di conseguenza non tutti gli utenti lo riceveranno allo stesso momento. Con questo aggiornamento, il sistema operativo viene ulteriormente aggiornato con nuove funzionalità, oltre che alla sua base stessa. La procedura di installazione consiste infatti nel sostituire l’intero sistema con una versione più recente, attraverso il metodo denominato “OS Swap”.

Come già ampiamente anticipato, l’aggiornamento è focalizzato sulle tanto discusse funzionalità IA, specificamente pensate per i PC Copilot+, che integrano al loro interno una CPU dotata di NPU (Neural Processing Unit) per l’accelerazione dei carichi di lavoro e le operazioni che interessano l’intelligenza artificiale, come i recenti Intel Lunar Lake e i Ryzen AI 300. Chi tuttavia non possiede un PC equipaggiato con un processore del genere, non potrà far uso delle nuove funzionalità, se non beneficiare di qualche aggiornamento all’interfaccia e varie piccole migliorie.

Windows 11: tutte le novità dell’ultima versione 24H2

Windows 11 24H2 introduce diversi cambiamenti ai vari elementi del sistema operativo. Vengono aggiunte innanzitutto le nuove funzionalità Recall, di cui si è tanto discusso sulle implicazioni relative alla privacy, e Copilot. La prima memorizza “istantanee” di tutte le attività svolte sul proprio PC, nonché di tutto quello che viene visualizzato, con la possibilità di ricercare successivamente gli elementi interessati, mentre la seconda permette di introdurre l’intelligenza artificiale omonima che diventa ora una web app di sistema a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda il resto degli aggiornamenti, viene rivisto il menu contestuale di Esplora file, con pulsanti più grandi per quanto riguarda le comuni operazioni, e nuove etichette. Oltre a ciò, vengono aggiunto il supporto per gli archivi 7Zip e TAR oltre a ZIP.

Il pannello delle impostazioni rapide viene ora suddiviso in pagine, con la possibilità di scorrere direttamente tutte le opzioni disponibili senza la necessità di aprire le impostazioni di sistema. A sua volta, l’elenco WiFI è stato aggiornato con un nuovo pulsante per l’aggiornamento delle reti disponibili, mentre per chi usa una VPN c’è ora un interruttore che consente di attivare e disattivare la rete.

Windows 11 24H2 aggiunge poi la possibilità di abilitare la nuova funzionalità dei sottotitoli, in grado di tradurre in tempo reale audio e vide da oltre 40 lingue diverse in tempo reale, con un solo clic, riposizionando l’impostazione in primo piano nelle impostazioni rapide. Viene rivisto lo schema della data e dell’ora, con la rimozione dell’icona della campana, insieme all’indicatore AM/PM e l’anno, per ridurre lo spazio utilizzato.

Attraverso il pannello delle impostazioni rapide è ora possibile intervenire su più opzioni per il controllo della gestione energetica, precedentemente solo disponibili nel pannello di controllo classico. Altri importanti cambiamenti includono il supporto per USB80Gbps dello standard USB4, oltre a effetti studio da applicare alla webcam e al microfono per migliorare la qualità, il cocreatore su Paint per la generazione di immagini e molto altro che è possibile consultare direttamente nella pagina del blog dedicato di Microsoft.