Windows 11: licenze vendute senza passare per Windows 10

Sino a questo momento, l’unico modo per poter installare Windows 11 su un computer personalmente assemblato era quello di eseguire prima l’installazione di Windows 10 e poi di effettuare l’aggiornamento gratuito al nuovo sistema operativo. Nulla di particolarmente complesso, questo è certo, ma si trattava comunque di una procedura inevitabilmente macchinosa e che poteva andare a scoraggiare gli utenti, in special modo chi si ritrovava a dover effettuare per la prima volta un’operazione del genere. Fortunatamente, però, Microsoft ha deciso di porre rimedio alla cosa.

Windows 11: in vendita i kit di installazione diretti

Nel corso delle ultime ore, infatti, negli Stati Uniti, il colosso di Redmond ha iniziato a vendere i kit di installazione diretti del suo più recente sistema operativo, ovvero quelli che possono essere adoperati senza dover compiere lo step intermedio citato poc’anzi, sia per quel che concerne la versione Home di Windows 11 che per la versione Pro, rispettivamente commercializzate al prezzo di 139 dollari e 199 dollari.

I prezzi sono i medesimi ai quali vengono vendute le due versioni di Windows 10, in modo tale da rendere né più né meno vantaggioso, dal punto di vista economico, l’acquisto di un sistema operativo piuttosto che di un altro. Il vantaggio nel preferire l’acquisto della licenza per il più recente sistema operativo invece che quella del vecchio è quindi tutta riconducibile a tempistiche e comodità.

Chi intende aggiornare il proprio computer a Windows 11, invece, può farlo comprando la “solita” licenza in vendita pure su Amazon, al prezzo di 145 euro per quanto riguarda la Home Edition e di 259 euro per quanto riguarda la Pro Edition.

