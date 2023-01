Windows 11: Microsoft indaga sugli aggiornamenti lenti

Microsoft ha da poco reso disponibile una nuova build di Windows 11 nel canale Dev, con cui sono stati introdotti una nuova funzione per Gestione attività, un nuovo avviso di aggiornamento per OneDrive e sono state apportate correzioni a diversi bug. Contestualmente, l’azienda ha informato che sta indagando anche su tutta una serie di problematiche segnalate dagli utilizzatori del sistema operativo, tra cui quello relativo alla lentezza dei download delle build destinate agli Insider.

Windows 11: Microsoft conferma i download lenti delle build per gli Insider

Più precisamente, Brandon LeBlanc, che è il Senior Program Manager del Windows Insider Program Team, ha informato su Twitter che il colosso di Redmond sta attivamente esaminando il problema dell’inspiegabile lentezza nel processo di download e installazione degli aggiornamenti della build destinate agli Insider.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente scritto nel changelog della nuova build di Windows 11 al riguardo.

Alcuni utenti stanno riscontrando tempi di aggiornamento più lunghi del previsto per l’installazione di build recenti. Stiamo indagando attivamente sulla questione.

La difficoltà segnalata è stata rilevata più volte in passato, ma soltanto adesso Microsoft ha preso seriamente coscienza della cosa, o quanto meno sta confermando l’esistenza del “misfatto” e ha comunicato di aver dato il via a un’indagine mirante a scoprire le cause.

Quando tempo occorrerà per comprendere da cosa deriva il problema e sopratutto quanto verrà posto rimedio a esso non è al momento possibile determinarlo, ma sicuramente Microsoft farà del suo meglio per sistemare il tutto quanto prima.

