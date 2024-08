Windows 11: Microsoft porta il limite FAT32 a 2 TB

Mentre gli italiani erano impegnati con la grigliata di Ferragosto, Microsoft ha annunciato la disponibilità di una nuova versione preliminare di Windows 11. La build 27686, disponibile nel canale Canary del programma Insider, include un’unica novità e diversi miglioramenti. Uno di essi è l’aumento delle dimensioni delle partizioni FAT32 formattate tramite linea di comando.

Formattazione con FAT32 fino a 2 TB

Sui computer che rispettano determinati requisiti, tra cui il supporto alla virtualizzazione, è possibile sfruttare la funzionalità Windows Sandbox per testare le applicazioni in un ambiente isolato.

La build 27686 rilasciata nel canale Canary include la preview del nuovo client che può essere scaricato dal Microsoft Store. Con l’anteprima è possibile attivare il redirezionamento della clipboard (appunti), l’input audio/video e la condivisione delle cartelle a runtime.

Nelle impostazioni relative alle unità di storage è stata aggiunta l’opzione per scollegare le unità virtuali VHD/VHDx. Microsoft ha inoltre incrementato da 32 GB a 2 TB la dimensione massima per il file system FAT32, quando viene usato il comando di formattazione format . Non servono più tool di terze parti o PowerShell con diritti di amministratore per creare partizioni fino a 2 TB. Il tool con interfaccia grafica conserva ancora il limite di 32 GB.

L’azienda di Redmond ha infine comunicato che la patch per la vulnerabilità CVE-2024-38058 di BitLocker (rilasciata il 9 luglio) non è più disponibile. Alcuni utenti hanno segnalato problemi di incompatibilità con i firmware. In attesa del fix è consigliato applicare le mitigazioni indicate in questa pagina.