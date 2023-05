Windows 11: Microsoft riduce la qualità dell'animazione OOBE

La quasi totalità delle modifiche che Microsoft apporta a Windows 11 vengono riferite dall’azienda tramite appositi changelog, ma vi sono pure delle novità che non vengono esplicitamente menzionate e incredibilmente in rare occasioni si tratta di cambiamenti che in realtà vanno a ridurre la qualità generale del sistema operativo anziché migliorarla.

Lo scorso anno, ad esempio, si è scoperto che Microsoft aveva ridotto la qualità del suono di avvio su Windows 11 22H2 e in base all’algoritmo di compressione adoperato la differenza è stata più o meno percettibile da parte degli utenti.

Similmente a quanto già fatto in precedenza, ora il colosso di Redmond ha deciso di ridurre pure la qualità dell’animazione di Windows 11 Out of Box Experience (OOBE). Il motivo non è chiaro, ma di certo l’azienda avrà avuto le sue buone ragioni.

Ad accorgersi per primo della cosa è stato l’utente Xeno su Twitter, il quale ha condiviso anche degli screenshot con cui dimostra chiaramente le modifiche apportate facendo un confronto con le specifiche precedenti.

Did you know that the Windows 11 OOBE Intro animation was completed as early as April 23rd, 2021?

Another fun fact, the original OOBE was at 60FPS but was reduced to 30 in April 2022.

The left image is oobe-intro from build 22000 and the right is from 25352 pic.twitter.com/jNhokvcO92

— Xeno 🐈‍⬛ (@XenoPanther) May 2, 2023