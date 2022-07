Windows 11 22H2: suono di avvio di qualità inferiore

In occasione del Computex 2022 che si è tenuto circa un paio di mesi fa, Panos Panay, Vicepresidente Esecutivo e Chief Product Officer di Microsoft, ha posto l’accento sul fatto che il principale elemento trainante durante lo sviluppo di Windows 11 è garantire la qualità del sistema operativo. Questa regola pare però non possa continuare a essere applicata al suono di avvio dell’OS.

Windows 11 22H2: bit-rate ridotto per il suono di avvio

Stando infatti a ciò che viene riferito dall’utente Xeno su Twitter, Microsoft ha scelto di ridurre il bit-rate del suono di avvio della versione 22H2 di Windows 11. Più precisamente, il suono di avvio della prossima versione del sistema operativo attualmente disponibile per gli iscritti al programma Insider presenta un bit-rate di 1.536 Kbps, in calo del 33% rispetto ai 2.304 Kbps del file della build 22463 dello scorso anno.

During Nickel's development, the Windows 11 startup sound in imageres.dll.mun had its bitrate lowered from 2304 to 1536. pic.twitter.com/WIxIDGuPbr — Xeno (@XenoPanther) July 21, 2022

La riduzione in questione potrebbe comportare una differenza percepibile nella fedeltà del suono di avvio del sistema. La cosa va essenzialmente a dipendere dall’algoritmo di compressione adottato che può essere Huffman o Aritmetica o altro ancora.

Sempre stando all’analisi del file, sembra inoltre che Microsoft abbia deciso di apportare delle modifiche alla melodia vera e propria, con il momento di silenzio che è stato leggermente allungato nella build 22621.

Chiaramente, se la riduzione della qualità audio è presente ma non percepibile, gli utenti potrebbero non essere del tutto soddisfatti ma non mostrare malcontento, mentre un cambiamento percepibile del suono di avvio può causare scompiglio, in special modo per coloro che preferiscono un audio quanto più nitido e ad alta fedeltà è possibile.

