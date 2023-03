Windows 11: Microsoft rilascia una nuova VM

Nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato una nuova versione di Windows 11 development environment, quella siglata come 2302, che consente agli sviluppatori di utilizzare una macchina virtuale con il suo più recente sistema operativo in maniera completamente gratuita per un periodo di tempo predefinito.

Windows 11: nuova versione della VM gratuita per gli sviluppatori

Andando più in dettaglio, si tratta di una virtual machine dal peso di 21 GB, liberamente fruibile fino al 23 maggio 2023. L’ambiente di sviluppo di Windows 11 è disponibile per VMWare (Workstation Pro e Player), Hyper-V Gen2, VirtualBox e Parallels. Include Windows 11 Enterprise SKU, Visual Studio 2022 Community Edition, Windows Subsystem per Linux 2, Ubuntu e Windows Terminal. Ha anche la modalità Sviluppatore abilitata per impostazione predefinita.

La versione 2302 è realizzata sulla base di Windows 11 22H2 Moment 1, ma eventualmente è possibile aggiornarla a Moment 2 da poco disponibile al termine della configurazione della macchina virtuale.

Una volta scaduto il termine di valutazione, lo sfondo del desktop diventerà nero, comparirà una scritta indicante la necessità di procedere con l’attivazione della macchina virtuale e questa si spegnerà ogni ora. La VM, insomma, sarà comunque fruibile, ma con qualche difficoltà oggettiva, senza contare che alcune funzionalità necessitano di una chiave di licenza (che può ad esempio essere acquistata su Amazon in formato digitale e con consegna immediata, sia in versione Home che Pro) per risultare fruibili.

Per effettuare il download della macchina virtuale è sufficiente visitare questa pagina Web e cliccare sul pulsante corrispondente al software di virtualizzazione adoperato sul computer per procedere con il download del file corretto.

