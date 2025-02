Windows 11: Microsoft semplifica l'accesso alle app dal menu Start

Windows 11 si avvicina al suo quarto compleanno, ma il controverso menu Start è rimasto sostanzialmente immutato rispetto alla versione originale, nonostante le critiche degli utenti. Ma ora sembra che Microsoft voglia renderlo più pratico e funzionale. Come si dice, meglio tardi che mai.

Il menu Start di Windows 11 sta per diventare più pratico

Secondo i frammenti di codice scovati da @phantomofearth, Microsoft permetterà di visualizzare direttamente l’elenco completo delle app quando si apre il menu Start. In questo modo, gli utenti non dovranno più passare attraverso la schermata predefinita che mostra le app consigliate o quelle aggiunte di recente.

New Start menu option in the works: "Show all pins by default" — phantomofearth ⛄ (@phantomofearth) February 9, 2025

I nostalgici potranno anche tornare alla variante standard, con il menu Start che si apre sulle app aggiunte per impostazione predefinita. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Chi non vuole aspettare il prossimo aggiornamento di Windows 11, può ottenere un menu Start più comodo fin da subito. Basta affidarsi a tweak di terze parti o ad app come PowerStartMenu e Windhawk. Certo, una soluzione integrata a livello di sistema sarebbe l’ideale, ma per ora bisogna arrangiarsi.

Novità in arrivo anche per Phone Link

Il menu Start non è l’unico protagonista delle prossime novità di Windows 11. Microsoft ha in serbo sorprese anche per il widget di Phone Link, che presto sarà abilitato di default e supporterà finalmente gli iPhone. Gli utenti Apple potranno così accedere rapidamente a notifiche, messaggi e altre informazioni direttamente dal menu Start. In precedenza, questa integrazione era disponibile solo per gli utenti Android.

Come promemoria, Phone Link visualizza informazioni generali sullo smartphone, come l’indicatore della batteria, lo stato di connessione, le notifiche, i contatti recenti e altro ancora.