Windows 11 non vede i dispositivi Bluetooth: update urgente

I dispositivi Bluetooth sono connessi e funzionano, ma Windows 11, per qualche misteriosa ragione, non li vede. La pagina “Bluetooth e dispositivi” nelle Impostazioni è vuota. Il pannello Impostazioni rapide pure. Si vuole aggiungere un nuovo dispositivo? Niente da fare, la lista dei dispositivi disponibili non mostra nulla. È il bug che ha colpito i sistemi Windows 11 25H2 e 24H2 LTSC, e Microsoft ha dovuto rilasciare un secondo aggiornamento d’emergenza fuori ciclo in pochi giorni per risolverlo.

Bluetooth sparito su Windows 11? Microsoft rilascia un aggiornamento d’emergenza

L’aggiornamento KB5084897 di Windows 11 risolve un bug fastidioso legato al Bluetooth. In pratica, prima dell’update poteva succedere che i dispositivi Bluetooth (cuffie, mouse, tastiere) fossero collegati e funzionanti, ma non comparissero nelle Impostazioni. Che la sezione “Bluetooth e dispositivi” risultasse vuota, sia nel menu principale sia nelle impostazioni rapide, e che non fosse possibile aggiungere nuovi dispositivi, perché Windows non mostrava nulla da collegare.

Dopo l’aggiornamento d’emergenza i dispositivi connessi tornano finalmente a essere visibili correttamente, la lista dei dispositivi disponibili viene popolata normalmente, ed è di nuovo possibile associare nuovi dispositivi Bluetooth senza problemi In sostanza, l’update non cambia funzionalità, ma ripristina il funzionamento corretto dell’interfaccia Bluetooth. L’aggiornamento viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi con hotpatch abilitato.

Due emergenze in pochi giorni

KB5084897 arriva pochi giorni dopo un altro aggiornamento OOB (out-of-band), il KB5084597, rilasciato per correggere una vulnerabilità critica di sicurezza di rete. Due aggiornamenti d’emergenza fuori dal normale ciclo mensile del Patch Tuesday in una settimana non è il segnale di un sistema operativo proprio in forma smagliante…

L’update riguarda i sistemi Windows 11 25H2 e 24H2 configurati con hotpatch e quelli con Windows 11 Enterprise LTSC 2024. Per chi non rientra in queste categorie, la correzione arriverà probabilmente con il prossimo aggiornamento cumulativo.