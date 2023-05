Windows 11: novità per Esplora file e widget Facebook

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23451 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La novità principale è rappresentata dal nuovo riquadro dei dettagli in Esplora file. È stato inoltre aggiunto il widget per Facebook. Quest’ultimo è presente anche nelle build 22624.1690 del canale Beta e 25357 del canale Canary, insieme a vari miglioramenti e bug fix.

Microsoft aggiorna Esplora file

La versione di Esplora file inclusa in Windows 11 offre varie funzionalità interessanti, tra cui il supporto per le schede. Quando l’utente seleziona un file, sul lato destro della finestra vengono mostrate diverse informazioni, come tipo, dimensione e posizione. La build 23451 introduce un riquadro dei dettagli più completo con anteprima, attività recente, conversazioni correlate e un pulsante per la condivisione.

Microsoft ha inoltre migliorato Windows Spotlight. È possibile attivare la funzionalità nelle impostazioni e vedere immagini a schermo intero con risoluzione 4K. La novità è disponibile solo per gli utenti di lingua inglese.

L’ultima novità di rilievo è il widget per Facebook. Se è stata installata l’app per Windows (disponibile sul Microsoft Store), gli utenti vedranno le notifiche del social network.

L’azienda di Redmond ha infine esteso ad un numero maggiore di Insider la funzionalità “notification badging“. Se l’utente ha effettuato l’accesso a Windows 11 con l’account Microsoft, nel menu contestuale visibile cliccando sull’icona dell’account nel menu Start sono presenti alcuni suggerimenti, come quelli relativi al backup su OneDrive o al servizio Microsoft 365. In pratica è un modo per pubblicizzare i prodotti.

Il nuovo widget per Facebook è presente anche nelle build 22624.1690 del canale Beta e 25357 del canale Canary. Non mancano numerosi bug fix, ma anche diversi problemi che devono essere ancora risolti prima della distribuzione finale.