Windows 11: tutte le novità del Microsoft Store

L’azienda di Redmond ha pubblicato un post sul blog ufficiale per elencare tutte le novità introdotte nel corso del 2024 per il Microsoft Store. L’esperienza d’uso è stata notevolmente migliorata in termini di prestazioni e interfaccia, velocizzando il caricamento e introducendo funzionalità che semplificano la ricerca delle app. Altri cambiamenti sono previsti nel 2025.

Microsoft Store: novità del 2024

Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità di caricamento del Microsoft Store è stata aumentata del 25%, mentre il numero di problemi durante il download delle app è stato ridotto del 50%. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto un nuovo indicatore per download e installazione nella pagina delle app e un modo per cancellare l’operazione di download in caso di clic accidentale.

Nelle sezioni App e Gioco sono state aggiunte le categorie per semplificare la ricerca. Microsoft ha aggiornato anche le pagine delle singole app, mostrando un’immagine in evidenza e il trailer (se supportato). La riproduzione automatica dei video può essere disattivata nelle impostazioni.

Nello store ci sono inoltre le nuove pagine Raccolta e Download. Nella prima sono elencati tutti i contenuti (non solo quelli installati) e l’utente può sfruttare la funzione di ricerca. Nella seconda sono invece elencati gli aggiornamenti in attesa, in corso e recenti.

In futuro sarà possibile aggiornare anche le app Win32 dalle rispettive pagine o dalla pagina Download (la funzionalità è al momento disponibile solo agli Insider). I miglioramenti più recenti sono elencati nella pagina Novità.