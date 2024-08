Windows 11: novità per risparmio energetico e HDR

Microsoft ha rilasciato a Ferragosto la build 27686 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Alcuni giorni dopo, l’azienda di Redmond ha aggiornato il post sul blog ufficiale per descrivere altre due funzionalità “nascoste”, ovvero nuove opzioni per la modalità di risparmio energetico e per lo streaming HDR. Diversi utenti hanno notato che la versione del sistema operativo non corrisponde al canale.

Altre novità per la build 27686

Le build 27686 include tre principali novità. Gli utenti possono utilizzare il nuovo client per Windows Sandbox, scollegare le unità virtuali VHD/VHDx e formattare partizioni FAT32 fino a 2 TB a linea di comando (il tool grafico si ferma a 32 GB). Microsoft ha successivamente aggiunto altre opzioni per la modalità di risparmio energetico.

Gli iscritti al canale Canary vedranno impostazioni separate per il PC quando collegato alla rete elettrica e alimentato dalla batteria. È possibile scegliere tre alternative: Miglior efficienza energetica, Bilanciata o Massime prestazioni. Ovviamente la prima è adatta all’uso del computer tramite batteria, mentre l’ultima è la scelta preferita in caso di collegamento alla rete elettrica.

Gli utenti che hanno uno schermo compatibile possono attivare o disattivare la modalità HDR. La build 27686 consente di attivare solo lo streaming video in HDR, quando la modalità è disattivata.