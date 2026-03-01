Windows 11: novità per sicurezza e audio condiviso

Microsoft ha rilasciato tre nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le build 26220.7934 (KB5077242) per il canale Beta e 26300.7939 (KB5077243) per il canale Dev includono simili novità per Windows 11 25H2, tra cui miglioramenti per la sicurezza dei file batch e l’audio condiviso. La build 28020.1673 (KB5077240) presente nel canale Canary dovrebbe essere per Windows 11 26H1, ma non è indicata la versione.

Novità delle nuove build di Windows 11

Sono due le novità principali incluse nelle build per Windows 11 25H2. La prima permette agli amministratori di attivare una modalità di elaborazione più sicura per i file batch. Per evitare modifiche durante l’esecuzione è possibile aggiungere un valore DWORD (0 o 1) alla chiave di registro LockBatchFilesWhenInUse in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor .

Microsoft sottolinea che questa modifica migliora le prestazioni e la sicurezza dell’elaborazione dei file batch quando è abilitata l’integrità del codice, poiché la convalida della firma dovrà essere eseguita una sola volta, anziché per ogni istruzione eseguita nel file batch.

La seconda novità riguarda l’audio condiviso. La funzionalità, annunciata a fine ottobre 2025, permette la condivisione dell’audio tra due dispositivi Bluetooth LE (auricolari, cuffie, altoparlante e apparecchi acustici). Ora è possibile il controllo separato del volume.

Nella barra delle applicazioni viene invece mostrato un indicatore quando l’audio è condiviso. Un clic apre le impostazioni di condivisione. Infine, la funzionalità è disponibile anche per i nuovi auricolari di Samsung (Galaxy Bud 4 e Bud 4 Pro), oltre che per Sony WF‑1000XM6 e Xbox Wireless Headset.

La build di Windows 11 26H1 include una dozzina di novità. Gli utenti troveranno nuove emoji (Emoji 16.0) e un tool che permette di testare la velocità della connessione Ethernet, Wi-Fi e mobile. In Esplora file è stato invece applicato il tema scuro alla finestra Opzioni cartella.

La funzionalità Quick Machine Recovery è stata attivata per impostazione predefinita sui dispositivi aziendali gestiti con Windows 11 Professional. Altre novità riguardano l’account nel menu Start, le impostazioni delle webcam, widget e ricerca nella barra delle applicazioni.