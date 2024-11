Windows 11: nuova interfaccia per Windows Hello

Ogni versione di Windows ha la sua firma grafica. E chi ne ha provate diverse, sa distinguerle facilmente da una semplice schermata. Windows 11 non fa eccezione alla regola, ma alcune parti del sistema operativo si distinguono ancora. Uno degli esempi più evidenti è il Pannello di controllo. Poiché è destinato a scomparire, l’azienda non ha ritenuto necessario armonizzare la sua interfaccia con il resto, e si vede…

Nuovo look per Windows Hello su Windows 11

Un’altra parte di Windows 11 che necessita di un restyling è Windows Hello, la funzionalità di accesso biometrico utilizzata da milioni di utenti per accedere al proprio PC. Quando si accende un computer con Windows 11, la schermata di Windows Hello richiede di inserire un PIN, utilizzare l’impronta digitale o una passkey per autenticarsi ed entrare nel desktop.

Con il restyling previsto, anche l’interfaccia di Windows Hello verrà modernizzata e resa più attraente visivamente. Si tratta di un cambiamento necessario per una funzione così diffusa e utilizzata quotidianamente da un’ampia base di utenti. Un aggiornamento del design di Windows Hello andrà a beneficio dell’esperienza complessiva offerta dal sistema operativo, rendendola più moderna e accattivante.

“Le nuove immagini di Windows Hello sono state progettate per facilitare una comunicazione rapida e chiara e appaiono nella schermata di accesso a Windows così come in altri flussi di autenticazione come passkey, Microsoft Store e molti altri”, riassume Microsoft.

La nuova interfaccia di Windows Hello

L’azienda ha anche “ridisegnato l’esperienza per gli utenti dei certificati di sicurezza Windows per le chiavi d’accesso, creando un’esperienza più pulita che consente un’autenticazione sicura e veloce. Gli utenti potranno ora passare da un’opzione di autenticazione all’altra e selezionare le passkey/dispositivi in modo più intuitivo”.

L’aggiornamento, numerato 22635.4440 (KB5045889), viene distribuito progressivamente nel canale Beta per gli iscritti al programma Windows Insider. È inoltre necessario attivare l’opzione Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili in Impostazioni PC, quindi Windows Update.