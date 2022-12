Windows 11: nuove build con novità e bug fix

Microsoft ha annunciato la disponibilità di nuove versioni preliminari di Windows 11, probabilmente le ultime dell’anno, per gli iscritti al programma Insider. La build 22623.1037 nel canale Beta include miglioramenti per la funzionalità Voice Access (Accesso vocale). La build 25267 nel canale Dev include invece una versione aggiornata del fix per il bug che rallenta la copia dei file.

Windows 11: novità e fix nelle build preliminari

Voice Access permette agli utenti di controllare il computer con la voce. Con la build 22623.1037 sono stati introdotti diversi miglioramenti per i comandi vocali, in particolare quelli per nomi che contengono numeri (ad esempio “clicca 5” nell’app Calcolatrice), nomi senza spazi (ad esempio “clicca tabella pivot” per interagire con il controllo PivotTable in Excel) e nomi con caratteri speciali (ad esempio, “clicca Bluetooh e dispositivi” per interagire con Blutooth & Dispositivi).

Microsoft ha inoltre aggiunto altri comandi, migliorato lo scorrimento orizzontale e velocizzato l’esecuzione di comandi che spostano il cursore in un box di testo. Gli Insider potranno inoltre testare vari design per il campo di ricerca nella barra delle applicazioni. Quest’ultima novità è inclusa anche nella build 25267 del canale Dev, insieme al nuovo box di dialogo per il firewall che ora segue il design del sistema operativo.

Tra i vari fix c’è quello che riguarda la copia dei file di grandi dimensioni. In seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5017389, diversi utenti avevano segnalato un crollo delle prestazioni. Il problema sembrava limitato al trasferimento tramite rete (SMB), ma successivamente è stato confermato che il rallentamento si verifica anche durante la copia locale.

Il fix era stato incluso nella build 25252 di fine novembre. Una nuova versione è ora disponibile nella build 25267 per risolvere il blocco che si verifica durante il riavvio del trasferimento con robocopy. Come scrive un dipendente di Microsoft, il fix finale arriverà con un futuro update cumulativo mensile.

