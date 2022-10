Windows 11 22H2 rallenta la copia locale dei file

All’inizio del mese era emerso un problema che riguarda il trasferimento dei file attraverso la rete, usando Windows 11 2022 Update (22H2). Un portavoce di Microsoft ha aggiornato il post sul forum Tech Community per confermare che la copia di grandi file viene rallentata anche su drive locale. Un utente ha segnalato che le prestazioni possono diminuire fino al 100%.

Bug copia file: peggio del previsto

Il portavoce Ned Pyle aveva aperto una discussione sul forum di supporto per segnalare un calo delle prestazioni durante la copia dei file di grandi dimensioni da un computer remoto, ovvero tramite protocollo SMB (Server Message Block). Questo era il post originario:

Ciao ragazzi, sono di nuovo Ned. C’è una regressione nelle prestazioni su 22H2 quando si copiano grandi file da un computer remoto a un computer Windows 11. Per un file grande, di diversi GB, può verificarsi un 40% in meno delle velocità sul protocollo SMB, effettuando la copia. Eseguendo la stessa operazione verso una macchina senza 22H2 non mostra questo problema.

La versione modificata del post riporta invece:

Ciao ragazzi, sono di nuovo Ned. C’è una riduzione delle prestazioni in 22H2 quando si copiano file più grandi da un computer remoto ad un computer Windows 11 o quando si copiano file su un’unità locale.

È quindi sparito il riferimento al 40% ed è stato confermato che il problema si verifica anche durante la copia locale.

Il portavoce aggiunge in un post successivo che il bug è nel kernel, ma non può fornire ulteriori informazioni in merito. Nell’elenco dei problemi noti dell’aggiornamento preliminare KB5017389 del 30 settembre viene indicata una soluzione temporanea. Microsoft consiglia di utilizzare questi due comandi:

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J