Windows 11: nuove build per le versioni 23H2 e 24H2

Microsoft ha annunciato la disponibilità di due nuove versioni preliminari del sistema operativo. Gli iscritti al canale Beta del programma Insider possono installare la build 22635.4225 (KB5043186) per Windows 11 23H2, mentre gli iscritti al canale Dev possono installare la build 26120.1843 (KB5043185) per Windows 11 24H2.

Build 22635.4225 per Windows 11 23H2

La build 22635.4225 include due principali novità. La prima riguarda Esplora file. Nel menu contestuale è stata aggiunta l’opzione per inviare un file direttamente allo smartphone Android collegato al computer via Bluetooth. Ovviamente è necessario prima installare l’app Phone Link (Collegamento al telefono in italiano) su PC.

La seconda novità riguarda il tasto Copilot presente sulle tastiere dei Copilot+ PC. Gli utenti possono scegliere di aprire un’app differente da Copilot, quando premono il tasto. La relativa voce si trova in Impostazioni > Personalizzazione > Immissione di testo .

Build 26120.1843 per Windows 11 24H2

Anche la build 26120.1843 include una novità per Esplora file. Se l’utente effettua l’accesso con un account Microsoft personale o un account Microsoft Entra ID aziendale vedrà una nuova sezione con i file condivisi da OneDrive, Teams, email e altri servizi.

Microsoft ha inoltre aggiornato il lock screen. I controlli per la riproduzione multimediale sono ora mostrati al centro della parte inferiore. Cliccando invece con il tasto destro del mouse sulle icone delle app nel menu Start verranno mostrate le relative Jump List (come già avveniva per le app aperte nella barra delle applicazioni).

L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto un’impostazione per il system tray che consente di eliminare l’icona della campanella delle notifiche e mostrare solo giorno e mese della data. È inoltre possibile condividere i file locali direttamente dai risultati delle ricerche.

Infine, gli iscritti ai canale Canary e Dev possono installare la versione 11.2408.13.0 o superiore di Snipping Tool (Strumento di cattura) che permette di cambiare la directory in cui devono essere salvati screenshot e registrazioni dello schermo.