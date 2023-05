Windows 11: nuove build con tante novità

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 22621.1776 di Windows 11 22H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità di questa versione preliminare del sistema operativo, tra cui i sottotitoli live in varie lingue, verranno quindi incluse in un prossimo aggiornamento, probabilmente quello del 13 giugno. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 22000.2001 per Windows 11 e la build 19045.3030 per Windows 10 22H2, entrambe per il canale Release Preview.

Novità della build 22621.1776

Microsoft sottolinea innanzitutto che gli Insider possono ottenere l’aggiornamento nel minor tempo possibile, sfruttando l’apposita opzione in Windows Update. La principale novità inclusa nella build 22621.1776 riguarda i sottotitoli in tempo reale. Microsoft ha aggiunto il supporto per altre lingue: cinese (semplificato e tradizionale), francese (Canada), tedesco, italiano, giapponese, portoghese (Brasile e Portogallo), spagnolo, danese, inglese (Irlanda e dialetti) e coreano.

La funzionalità può essere attivata nelle impostazioni di accessibilità o tramite la scorciatoia WIN + Ctrl + L. Al primo utilizzo verrà scaricato il pacchetto necessario per il riconoscimento vocale. Altri pacchetti possono essere scaricati nelle impostazioni della lingua.

Microsoft ha inoltre aggiornato l’interfaccia di aiuto per la funzionalità di accesso vocale, aggiunto il supporto per l’inglese parlato in cinque paesi (India, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada) e aggiunto nuovi comandi per la modifica e selezione del testo.

Altre novità sono il piccolo scudo sull’icona della connessione di rete che indica l’uso di una VPN, la possibilità di visualizzare i secondi dell’orario nel systray, il controllo automatico della luminosità dello schermo e la nuova pagina nelle impostazioni per i dispositivi USB4. La build 22000.2001 di Windows 11 (versione originale) include solo bug fix.

Infine, la build 19045.3030 di Windows 10 22H2 include due novità. La prima ripristina il box di ricerca migliorato nella barra delle applicazioni. La seconda consente di visualizzare un massimo di quattro notifiche allo stesso tempo (tre ad alta priorità e una a priorità normale).