Windows 11: nuove impostazioni nella build 22631.2262

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22631.2262 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. La principale novità è rappresentata dalla pagina Home nelle Impostazioni che visualizza alcune card relative a specifiche opzioni. In questa versione è inclusa anche la nuova app Backup. L’azienda di Redmond ha inoltre avviato i test della funzionalità che consente di disattivare la ricerca online in Bing Chat.

Nuova pagina Home in Impostazioni

Quando l’utente apre l’app Impostazioni di Windows 11 vede la pagina Sistema. La build 22631.2262 apre invece la nuova pagina Home. Microsoft ha creato card interattive che offrono un’esperienza personalizzata e dinamica. Quest’ultimo termine indica che le card sono scelte automaticamente in base alle funzionalità più utilizzate.

Nella pagina Home verranno mostrate fino a sette card:

Impostazioni consigliate : il contenuto della card cambia in base alle attività dell’utente (recenti e frequenti)

: il contenuto della card cambia in base alle attività dell’utente (recenti e frequenti) Cloud storage : informazioni sullo spazio disponibile su OneDrive

: informazioni sullo spazio disponibile su OneDrive Recupero account : card che consiglia di aggiungere le informazioni per il recupero

: card che consiglia di aggiungere le informazioni per il recupero Personalizzazione : scelta di sfondo, temi e altre opzioni

: scelta di sfondo, temi e altre opzioni Microsoft 365 : stato dell’abbonamento al servizio

: stato dell’abbonamento al servizio Xbox : stato dell’abbonamento al servizio

: stato dell’abbonamento al servizio Dispositivi Bluetooth: gestione dei dispositivi Bluetooth

Ovviamente alcune card verranno mostrate solo se l’utente effettua il login con un account Microsoft e ha sottoscritto gli abbonamenti.

Nella build 22631.2262 è presente inoltre la nuova app Backup (come su Windows 10). È possibile salvare su OneDrive le cartelle, le app installate, le impostazioni e le credenziali. Durante la procedura di configurazione iniziale del nuovo computer o il ripristino dopo un reset verrà chiesto di recuperare i dati dal backup (se l’utente usa lo stesso account).

C’è infine un’importante novità per Bing Chat. Alcuni utenti possono disattivare la ricerca web, in modo da ottenere risposte più rapide. La funzionalità è al momento accessibile ad un numero limitato di utenti.