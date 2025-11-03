Windows 11, il nuovo menu Start è pieno di bug assurdi e fastidiosi

Dopo quattro anni di lamentele incessanti, Microsoft ha finalmente riprogettato il menu Start di Windows 11. Visualizzazione a pagina singola invece di quella biforcuta mostruosità che nessuno aveva chiesto. Possibilità di rimuovere la sezione Consigliati che nessuno voleva vedere. Migliore uso dello spazio. Tutto molto bello. Peccato che il nuovo menu Start sia infestato da strani bug.

Il nuovo menu Start di Windows 11 ha strani bug, app invisibili e scroll impazzito

Il primo problema è surreale. Quando si installa una nuova applicazione, si va a cercare nel menu Start, non c’è. L’elenco di tutte le app mostra… niente. L’app semplicemente non appare. Si cerca tramite la ricerca di Windows, sperando che almeno quella funzioni. E niente. Ma la ricerca di Windows è notoriamente inutile, quindi non è una sorpresa.

La cosa assurda? La cartella e i collegamenti esistono. Basta andare in Esplora file, fare clic destro su qualsiasi app nel menu Start, selezionare “Apri posizione file”, e si trovano lì, nella directory Start Menu > Programmi. Esistono. Sono installati correttamente. Il sistema operativo li vede. Ma il menu Start… no. L’unica soluzione è riavviare il sistema. O riavviare Esplora file. Solo dopo questo rituale di riavvio il menu Start si degna di mostrare le app appena installate.

Il secondo bug è altrettanto bizzarro. La prima volta che si apre il menu Start dopo aver riavviato il sistema o Esplora file, il primo clic su qualsiasi app fa scrollare automaticamente l’elenco all’inizio. Si vuole aprire l’app Foto che sta verso metà lista? Niente da fare, scorre all’inizio. È come se il menu Start avesse un tic nervoso che si manifesta solo al primo utilizzo dopo il boot. La buona notizia è che succede solo una volta. Il menu Start poi funziona normalmente.

Perché Microsoft non ha notato i bug?

Come diavolo ha fatto Microsoft a non individuare questi bug? Il nuovo menu Start è stato in sviluppo per mesi. È stato testato nel programma Insider. Ci sono state build dopo build dove presumibilmente qualcuno ha verificato che le cose funzionassero.

Tra l’altro, Microsoft aveva già risolto il bug dello scroll nella build Insider 26220.6780 di inizio ottobre. C’era anche un altro bug simile presumibilmente corretto in un aggiornamento di anteprima di settembre. Erano problemi noti, risolti nelle versioni di test.

C’è persino un altro bug, che riguarda il Task Manager. In pratica invece di chiudersi, si duplica ogni volta che viene riaperto. Fortunatamente, ci sono dei trucchi per risolvere il problema.

Molti utenti probabilmente non noteranno questi bug. Se si installano app raramente, magari non ci si accorge che a volte non appaiono subito nel menu Start. Se si riavvia il PC poco frequentemente, anche il bug dello scroll potrebbe passare inosservato. Ma per chi usa Windows attivamente, per chi installa software regolarmente, per chi nota i dettagli e si aspetta che un sistema operativo da miliardi di dollari funzioni correttamente, questi bug sono decisamente fastidiosi.