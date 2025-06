Windows 11 nuovo menu Start: come attivarlo subito con ViveTool

Microsoft ha finalmente riprogettato il menu Start di Windows 11. Non tutti però, possono vederlo immediatamente. Chi non ha voglia di aspettare gli aggiornamenti ufficiali, può attivarlo subito con un trucco: un tool di terze parti. Attenzione però, si tratta di funzioni ancora in fase di test.

Come attivare subito il nuovo menu Start di Windows 11

Il menu Start riprogettato risolve molti dei problemi che hanno infastidito gli utenti negli ultimi quattro anni. La novità più evidente è la vista a pagina singola, tutte le app fissate e installate ora stanno in una sola pagina scorrevole. Si può scegliere come visualizzare l’elenco delle app tra tre opzioni: lista, griglia o categorie. Ma la vera buona notizia è che finalmente si può nascondere la sezione “Consigliati” dalle impostazioni, una delle richieste più frequenti degli utenti.

Il nuovo menu Start è disponibile nei canali Dev e Beta di Windows Insider, ma è già in fase di roll out graduale. Ciò vuol dire che non è disponibile per tutti.

Come forzare l’attivazione con ViveTool

Chi è troppo curioso, può usare ViveTool per attivare il nuovo menu Start immediatamente. Ecco come fare:

Andare su GitHub e scaricare l’ ultima versione di ViveTool . Estrarre tutti i file in una cartella facile da trovare, come C:\Vive.

. Estrarre tutti i file in una cartella facile da trovare, come C:\Vive. Aprire il Prompt dei comandi come amministratore: Cliccare col tasto destro su Start, selezionare “Terminale Windows (amministratore)” o cercare “cmd” e aprire come amministratore.

Navigare nella cartella di ViveTool: Usare il comando CD per andare nella cartella dove è stato estratto ViveTool (es. chi ha messo tutto in C:\Vive, deve scrivere: CD C:\Vive).

Per attivare le funzioni, copiare e incolla questo comando:

vivetool /enable /id:47205210,49221331,49381526,49402389,49820095,55495322,48433719

vivetool /enable /id:47205210,49221331,49381526,49402389,49820095,55495322,48433719 Dopo aver premuto Invio, riavviare il computer.

Come disattivare tutto

Prima di procedere, bisogna tenere presente che le nuove funzioni sono ancora in fase di test. Quindi potrebbero esserci bug, instabilità o problemi di prestazioni. Se si usa il PC per lavoro o per attività importanti, è bene valutare se vale la pena rischiare. Non è escluso che, in caso di problemi gravi, si debba persino ripristinare il sistema…

In ogni caso, se dopo aver provato il nuovo menu Start si preferisce tornare a quello vecchio, è possibile disattivare le modifiche sempre con ViveTool. Basta usare lo stesso comando sostituendo /enable con /disable, e poi riavviare il sistema.

Nuovo menu Start di Windows 11, quando arriverà per tutti?

Microsoft non ha ancora annunciato quando il nuovo menu Start sarà disponibile per tutti gli utenti. Considerando che è già nei canali Beta, probabilmente non mancherà molto prima che arrivi nel canale Release Preview e poi negli aggiornamenti normali.