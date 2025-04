Windows 11: orologio nel calendario a comparsa

Microsoft ha deciso di ripristinare l’orologio nel calendario a comparsa su Windows 11, una funzionalità ampiamente apprezzata e da molti ritenuta essenziale sulle precedenti versioni del sistema operativo.

Windows 11: orologio a portata di Centro Notifiche

La novità è stata individuata nell’ultima build del sistema operativo rilasciata agli Insider nel canale Release Preview, quella che introduce anche la funzione Recall. Al momento non è attiva, ma ci sono una serie di stringhe nel canale delle traduzioni che lascia intuire abbastanza chiaramente quali siano le intenzioni di Microsoft.

Andando maggiormente in dettaglio, nella sezione Impostazioni del sistema operativo verrà aggiunta un’opzione che permetterà di mostrare l’orologio nel Centro Notifiche. Una volta questo elemento dell’interfaccia e il flyout del calendario erano separati, ma in tempi recenti sono stati unificati al fine di avere una maggior coerenza e semplicità dell’interfaccia complessiva.

Purtroppo attualmente non sono disponibili immagini di anteprima che consentano di farsi un’idea ancora più chiara della cosa, ma di certo non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.

Da notare che l’orologio nel centro notifiche non è l’unico miglioramento che arriverà a stretto giro su Windows 11. Infatti, il colosso di Redmond sta anche lavorando a una massiccia riprogettazione del menu Start, che è già possibile provare nelle recenti build di anteprima. Oltre a una navigazione molto più comoda con nuovi layout, aggiunge funzionalità molto richieste, come la possibilità di disattivare in via definitiva la sezione con gli elemento consigliati.