Windows 11: patch di emergenza per correggere problemi d'avvio

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento urgente (KB5062170) per risolvere un problema critico che impediva l’avvio di Windows 11 su alcuni sistemi dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di maggio 2025 (KB5058405).

Microsoft: in arrivo una patch urgente per risolvere problemi di avvio in Windows 11

Microsoft ha recentemente scoperto un malfunzionamento legato all’aggiornamento di sicurezza KB5058405, rilasciato il 13 maggio 2025, che ha causato errori di avvio su alcuni sistemi con Windows 11, nello specifico versioni 22H2 e 23H2. Gli utenti interessati hanno segnalato errori di recupero 0xc0000098 relativi al driver ACPI.sys, un componente essenziale del kernel di sistema per la gestione dell’alimentazione e la configurazione dei dispositivi. Questo errore impediva il caricamento del sistema operativo, costringendo i dispositivi a entrare in modalità di ripristino.

Il problema ha colpito principalmente sistemi e ambienti aziendali, in particolare macchine virtuali Azure, Azure Virtual Desktop e macchine virtuali ospitate su piattaforme come Citrix o Hyper-V, motivo per cui i PC casalinghi che fanno uso delle edizioni Home e Pro non sono interessati dal problema.

L’aggiornamento KB5062170 è disponibile per il download manuale tramite i pacchetti MSU standalone su Microsoft Update Catalog. L’azienda di Redmond consiglia agli utenti Azure, che hanno già applicato l’aggiornamento KB5058405, di utilizzare i comandi di riparazione delle macchine virtuali Azure come soluzione temporanea. Per chi non ha ancora installato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2025 e opera in un’infrastruttura di desktop virtuale con Windows 11 22H2 o 23H2, l’azienda suggerisce di applicare direttamente l’aggiornamento KB5062170.

Non è la prima volta che Microsoft rilascia aggiornamenti urgenti di sistema. Ad aprile 2025 l’azienda aveva corretto un problema di codice che causava l’aggiornamento automatico a Windows 11, nonostante le policy di Intune configurate per bloccarlo. Inoltre, all’inizio di maggio, Microsoft ha rilasciato ulteriori aggiornamenti straordinari per risolvere un bug di Windows 10 che forzava i PC in modalità di ripristino BitLocker dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza di maggio.