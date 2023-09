Windows 11, Patch Tuesday settembre 2023 disponibile per download

Altro mese, altra patch cumulativa obbligatoria per tutti gli utenti che utilizzano attivamente sistemi Windows. A poco più di un mese dal rilascio del Patch Tuesday di agosto 2023 per Windows 11, Eleven si aggiorna ancora una volta con il Patch Tuesday di settembre 2023, il quale non include soltanto una serie di fix per piccoli bug e alcune feature dell’OS, ma anche un totale di 59 criticità e vulnerabilità di vario genere, tra cui due zero-day sfruttate attivamente dai cybercriminali.

Windows 11 si aggiorna a settembre, cosa cambia?

Il Patch Tuesday di questo mese nel caso specifico di Windows 11 include una serie di fix alquanto utili al fine di migliorare l’esperienza d’uso e risolvere bug riguardanti, ad esempio, la barra di ricerca e le impostazioni della barra delle applicazioni. O ancora, sono stati risolti i problemi relativi al pulsante Tab nel cambio di scheda su schermo e, soprattutto, i bug del sistema di autenticazione tramite smart card.

Più importanti sono i fix introdotti per Windows 11, 10 e altri software del colosso di Redmond, ovvero la serie di update di sicurezza che riguardano ben 59 falle evidenziate dai tecnici interni. Nella fattispecie, Microsoft ha confermato la risoluzione di due vulnerabilità zero-day sfruttate attivamente che permettevano ai malintenzionati del caso di ottenere privilegi SYSTEM e rubare informazioni dal dispositivo bersaglio. Non mancano poi anche exploit critici risolti da Apple, ASUS, MSI, Google e Notepad++ per i rispettivi servizi e applicativi.

Tutto ciò è disponibile a partire da queste ore anche in Italia, semplicemente visitando da Start la scheda Windows Update. Una volta aperta, il sistema dovrebbe riuscire a identificare, scaricare e installare l’aggiornamento in autonomia. Altrimenti, basta premere il pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.