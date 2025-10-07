Windows 11 permetterà di cambiare il nome della cartella utente

Dopo il rilascio ufficiale dell’aggiornamento 25H2, Microsoft ha reso disponibili nuove build anteprima di Windows 11 per il programma Insider. Nello specifico, le versioni 26100.6772 e 26200.6772 che apportano alcune novità riguardo la cartella utente, ora personalizzabile nel nome anche se con dei passaggi un po’ complessi. Il changelog tra le due versioni, in realtà, sembra proprio identico. Alcuni utenti riferiscono di aver ricevuto la prima build e altre la seconda, mentre il canale Canary addirittura una terza con il numero versione 27959.

Windows 11: il cambio di nome della cartella utente sarà possibile in un prossimo aggiornamento

Windows 11 permetterà di personalizzare la cartella utente predefinita cambiandone il nome. La procedura non è tuttavia propriamente semplice, ma è necessaria una procedura un po’ complessa che rende necessario l’utilizzo del terminale.

Ecco i passaggi per chi, facendo parte del programma Insider, volesse provare a cambiare il nome della propria cartella utente:

Recarsi schermata per accedere con il proprio account e premere la combinazione tasti Shift+F10 per aprire il prompt.

per aprire il prompt. Nel terminale digitare il comando “cd oobe” premendo Invio, quindi “SetDefaultUserFolder.cmd” .

premendo Invio, quindi . Digitare il nuovo nome per la propria cartella utente. Il numero massimo di caratteri è 16 (solo Unicode senza simboli speciali).

per la propria cartella utente. (solo Unicode senza simboli speciali). Premere Invio per confermare e completare quindi l’accesso con il proprio account Microsoft.

e completare quindi l’accesso con il proprio account Microsoft. Se il nome è valido e rispetta i limiti verrà applicato alla cartella utente di Windows 11. In caso contrario, il sistema ne genererà uno basato sull’indirizzo email dell’utente.

Proprio per la sua complicanza, la procedura è stata definita “tipicamente Microsoft” dagli addetti ai lavori. Non c’è infatti modo di cambiare semplicemente il nome della cartella rinominandola da Explorer, rendendo l’operazione meno accessibile agli utenti non propriamente esperti.

Le nuove build non si limitano tuttavia a questa modifica. Microsoft ha introdotto diverse novità che riguardano l’interfaccia e diverse relative correzioni nella build 27959 rilasciata nel canale Canary.