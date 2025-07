Windows 11 Pro e Intel N150 per NiPoGi E2: la promo sul Mini PC

Oggi attivi il coupon e sblocchi lo sconto, domani metterai il Mini PC sulla tua scrivania. Nulla di più semplice della promozione su Amazon per il modello NiPoGi E2, adatto anche a gestire la produttività quotidiana. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 10x10x 3,6 centimetri, tanto da stare sul palmo di una mano. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche per capire cosa lo rende un vero affare da cogliere al volo.

Mini PC: le specifiche del modello NiPoGi E2

C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso, con supporto alla ricezione di tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft grazie alla licenza ufficiale. Di seguito le specifiche tecniche in dotazione, per altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel N150 con architettura Twin Lake e chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth ed Ethernet;

slot USB, uscite HDMI e DisplayPort con supporto al formato 4K e jack audio.

Nella confezione trovi anche l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, un supporto VESA per il montaggio dietro allo schermo e il manuale utente. In questo momento puoi acquistare NiPoGi E2 al prezzo finale di soli 189 euro, grazie al coupon sconto da attivare nella scheda su Amazon.

Il Prime Day 2025 sta per iniziare: dall’8 all’11 luglio troverai sconti e promozioni. Le offerte in anteprima sono già disponibili. Vuoi partecipare? Ti basta l’abbonamento Prime: attiva la prova gratuita per 30 giorni e disdici senza alcuna spesa prima della scadenza.