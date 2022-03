Windows 11 Pro, licenza a vita da 6,25€: si può, con YesLicense

Si può acquistare una licenza software come quella di Windows 11 Pro ad un prezzo che parte da soli 6,25 euro? Si, è possibile. Non solo: è legale. E infine, è anche estremamente semplice. Ad offrire questa possibilità è YesLicense, gruppo francese distributore ufficiale di licenze Microsoft Office e Windows usate. Conoscere le modalità con cui funziona questo meccanismo è importante per poter valutare appieno il valore dei prezzi che il gruppo mette a disposizione: con pochissimi euro chiunque può mettere a nuovo la propria postazione, dotandola di tutti i software di produttività di cui si necessita per la scuola o per il lavoro e tutto ciò con un semplice click.

Per capire di cosa si sta parlando, partiamo anzitutto dai prezzi, vero punto di forza che YesLicense è in grado di mettere sul piatto.

Disponibili altresì offerte dedicate per l’ambito professionale.

YesLicense, come funziona

YesLicense è una azienda con sede in Francia regolarmente registrata nella rete partner Microsoft e che si propone al mondo PC con una lunga serie di vantaggi per chi sta cercando nuove licenze per il proprio software. Il prezzo, anzitutto: i migliori prezzi sul Web grazie al fatto che l’azienda è diretta distributrice e da 8 anni opera sul mercato delle licenze Microsoft. La consegna dei codici licenza acquistati è immediata (tramite mail) ed il tutto è correlato da apposita fattura. Il supporto tecnico è inoltre garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, affinché ogni procedura di installazione possa andare regolarmente a buon fine. Qualora una chiave dovesse risultare difettosa, la sostituzione sarà immediata: l’assistenza si occuperà di tutto in modo automatico.

Il tasso di soddisfazione registrato su TrustPilot è pari al 95%, a testimonianza della buona esperienza vissuta dai clienti precedenti:

Se i prezzi sono bassi, il motivo sta nel meccanismo di acquisto e redistribuzione. Il gruppo, infatti, acquista licenze in grandi volumi da aziende che (per motivi di insolvenza, migrazione su altri supporti o interruzione dell’utilizzo per qualsivoglia motivo) intendono dismettere tali asset ottenendone almeno parziale monetizzazione. YesLicense si occupa di questa pratica acquistando le licenze, controllandone la bontà e redistribuendole senza importanti costi di ricarico. Il risultato è una licenza software senza scadenza, la cui legalità è garantita da una sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso c-128/11 del 3 luglio 2012) che consente questo tipo di transazione purché le licenze vengano acquistate in Europa.

