Windows 11, pioggia di problemi con Patch Tuesday aprile 2023

Nella giornata di ieri, 12 aprile 2023, Windows 11 ha ricevuto il Patch Tuesday di aprile 2023 con molti fix lato sicurezza e altre modifiche interessanti per il sistema operativo in toto. Purtroppo, però, a quanto pare l’aggiornamento obbligatorio noto altrimenti con il codice KB5025239 giunge anche con una serie di problemi non indifferente. Non è la prima volta che succede e, grazie alle segnalazioni inviate da molti utenti tramite Reddit e portali dedicati al mondo Microsoft possiamo identificare i disguidi più diffusi.

I problemi del Patch Tuesday di aprile 2023 per Windows 11

Come riportato dagli attenti colleghi di Windows Latest, un certo numero di utenti avrebbe segnalato i seguenti problemi evidenziando le criticità dell’ultimo update obbligatorio:

Problemi di prestazioni dell’SSD che causano tempi di avvio più lenti

che causano tempi di avvio più lenti L’interfaccia dell’app di sicurezza di Windows segnala erroneamente che TPM 2.0 non è installato e il dispositivo è vulnerabile perché la protezione LSA è disattivata, quando in realtà è abilitata

Le icone del desktop non rispondono, o scompaiono e riappaiono, dopo l’installazione dell’aggiornamento

Windows Update bloccato o non riesce a completare altri aggiornamenti

o non riesce a completare altri aggiornamenti Malfunzionamento di Esplora file, barra delle applicazioni e Task Manager

Blue Screen of Death in rari casi.

Questi sono i problemi più diffusi al momento della scrittura della notizia e, per quanto si ritenga che non si tratti di disguidi riguardanti tutti i computer con l’ultima patch di Windows 11, si consiglia di rimanere particolarmente attenti. Nel caso in cui si identifichi uno di essi sul proprio PC, desktop o laptop che sia, l’unica soluzione consiste nella disinstallazione dell’aggiornamento fino alla risoluzione completa da parte di Microsoft.

Per disinstallare il Patch Tuesday di aprile 2023 per Windows 11 bisogna recarsi sulla scheda Windows Update, aprire la cronologia degli aggiornamenti e selezionare la versione KB5025239 per procedere con la disinstallazione. Al riavvio del computer, dunque, ogni problema verrà risolto.