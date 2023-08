Windows 11: problemi vari con l'update KB5029263

L’aggiornamento KB5029263 per Windows 11 22H2 è stato rilasciato lo scorso 8 agosto. Microsoft ha risolto diversi bug, tra cui quello relativo alle prestazioni degli SSD, ma ne ha aggiunti altri, come già avvenuto in passato. Diversi utenti hanno segnalato problemi durante l’installazione e l’impossibilità di avviare l’app Microsoft Defender.

Bug vari con KB5029263

L’aggiornamento cumulativo KB5029263 è obbligatorio. Ciò significa che viene scaricato e installato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update. In base ad alcune segnalazioni presenti del Feedback Hub di Microsoft, la procedura si blocca al 96% e non viene completata l’installazione, nemmeno dopo un ravvio del computer.

In altri casi viene mostrato un messaggio di errore che indica la mancata installazione. Un utente ha invece notato che, dopo aver installato l’aggiornamento, Esplora file non apre nessun file o cartella. Diversi utenti hanno anche segnalato che l’app Microsoft Defender (installata se viene rilevato un abbonamento a Microsoft 365) non funziona più (non è possibile effettuare il login).

In quest’ultimo caso, la causa è probabilmente un errato update di Defender. Microsoft ha confermato il bug, promettendo il rilascio del fix. Infine è stato segnalato un errore relativo al modem Snapdragon X24 LTE integrato nei Surface Pro X. La reinstallazione o aggiornamento dei driver non servono a nulla.

Nell’elenco dei problemi noti non c’è nessun riferimento all’update KB5029263. Al momento l’unica soluzione è la disinstallazione dell’aggiornamento, ma verranno anche eliminate le patch di sicurezza.