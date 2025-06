Windows 11, arriva il risparmio energetico che si attiva da solo

Quante volte sarà capitato di ritrovarsi con la batteria scarica perché si è dimenticato di attivare il risparmio energetico? Microsoft ha trovato la soluzione: un sistema che si attiva da solo in base all’uso del dispositivo.

Addio alla batteria scarica: Windows 11 testa il risparmio intelligente

Nelle ultime build di Windows 11 in fase di test è spuntata una funzione chiamata “Adaptive Energy Saver“. Il nome è abbastanza eloquente. Non ci si dovrà più ricordare di attivare manualmente la modalità risparmio energetico. Il sistema osserva come si usa il computer, controlla il livello della batteria e monitora quanto stanno lavorando processore e componenti. Quando lo ritiene necessario, attiva automaticamente il risparmio energetico.

La funzione fa parte di un nuovo servizio chiamato “Windows Health and Optimized Experience” che Microsoft ha introdotto un po’ in sordina. Monitora il comportamento del computer e prende decisioni per ottimizzare le prestazioni. Chi ha avuto modo di provare già la funzione, ha detto che si è attivata automaticamente poco dopo aver acceso il laptop. Un buon segno, considerando che siamo ancora in fase di test.

Ma Brandon LeBlanc del team Windows frena gli entusiasmi. La funzione esiste, ma non funziona ancora come dovrebbe. Per questo motivo Microsoft non l’ha ancora annunciata ufficialmente.

Despite appearing this might be working, its likely not working very "adaptively" which is why we haven't enabled or announced this yet. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) June 15, 2025

Solo per i dispositivi portatili (per ora)

Microsoft ha pensato questa novità esclusivamente per i dispositivi portatili. Dopotutto ha senso. I computer fissi non hanno problemi di batteria, mentre su laptop e tablet ogni ora di autonomia in più può essere preziosa.

Chi ha installato le build di anteprima può già provarla usando ViVeTool, un programma che permette di attivare funzioni nascoste. Serve un po’ di dimestichezza con il prompt dei comandi.

Scaricare ViVeTool da GitHub ed estrarre in una cartella facile da trovare.

Aprire il prompt dei comandi come amministratore e andare nella cartella dov’è ViVeTool (usare il comando CD seguito dal percorso, ad esempio CD C:\Vive).

A questo punto digitare il comando vivetool /enable /id:56401475 e premere Invio.

Riavviare il computer, la funzione dovrebbe essere attiva.

Niente di complicato, ma bisogna ricordare che stiamo parlando di una funzione ancora in fase di test.