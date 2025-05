Windows 11, come abilitare le nuove Impostazioni Avanzate

Microsoft continua a lavorare sodo per migliorare Windows 11. L’ultima novità è una sezione tutta nuova chiamata “Impostazioni Avanzate“, pensata per gli sviluppatori, ma utile anche per gli utenti più smanettoni.

Windows 11, Microsoft rilascia nuove Impostazioni Avanzate

Finora, per accedere alle opzioni dedicate agli sviluppatori era necessario andare su Impostazioni > Sistema e scovare la sezione “Per Sviluppatori”. Un po’ nascosta e non proprio intuitiva, diciamolo. Ma con l’arrivo delle nuove “Impostazioni Avanzate”, la musica cambia.

Questa nuova pagina è in pratica un restyling completo della vecchia sezione, con un’organizzazione più logica e ordinata delle varie funzioni. In più, integra alcune opzioni che prima erano relegate alla defunta app “Dev Home”. Insomma, un bel passo avanti per chi ama personalizzare il proprio sistema operativo.

Ma come si fa ad accedere alle Impostazioni Avanzate? Per ora Microsoft non le ha ancora annunciate ufficialmente, ma chi è iscritto al programma Insider può già provarle in anteprima. Basta avere l’ultima build di Windows 11 dal canale Dev o Beta. Il trucco è cercare gli aggiornamenti nella sezione “Download” del Microsoft Store. Tra le varie voci dovrebbe comparire anche “Impostazioni Avanzate di Windows”. Una volta scaricato, il gioco è fatto.

Se però l’aggiornamento non appare nel Microsoft Store, niente paura: c’è sempre il buon vecchio ViVeTool. Questo tool permette di abilitare le funzioni sperimentali di Windows che Microsoft tiene nascoste. Dopo aver scaricato ViVeTool da GitHub, bisogna aprire il Prompt dei Comandi come amministratore e andare nella cartella dove si è estratto i file con il comando CD. Poi digitare “vivetool /enable /id:56005157” e premere su Invio. Una volta riavviato il PC, si vedranno finalmente le Impostazioni Avanzate.

Al via la Build Conference

Microsoft sta lavorando sotto traccia per rendere Windows 11 sempre più personalizzabile e a misura di sviluppatore. Chissà cosa ci riserverà la Build Conference, che si terrà oggi 19 maggio: sicuramente ne sapremo di più sulle Impostazioni Avanzate e su altre novità in arrivo per il sistema operativo.

Piccola postilla: sembra che attivare le nuove impostazioni non sia così immediato come sembra. Brandon LeBlanc del team Windows Insider ci ha tenuto a precisare che il roll out non è ancora partito ufficialmente e che, anche installando il componente dal Microsoft Store, per abilitare tutte le funzioni serve qualche passaggio in più.