Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)

L’arrivo di un aggiornamento di Windows, solitamente, significa “salva tutto, chiudi le app, preparati a perdere dieci minuti mentre il PC si riavvia tre volte”. Martedì Microsoft ha rilasciato una build di Windows 11 che si installa senza richiedere il riavvio del sistema. Basta andare su Windows Update, controllare gli aggiornamenti, scaricarli e via, installato. Nessun riavvio forzato, nessuna interruzione del lavoro, nessuna configurazione degli aggiornamenti che tieni in ostaggio per venti minuti.

C’è solo un problema, questa build non contiene assolutamente nulla di nuovo. Zero funzionalità, zero modifiche, zero ragioni per installarla se non per il puro piacere masochistico di scaricare un aggiornamento inutile. È come ricevere un pacco Amazon vuoto.

Windows 11: la nuova build si installa senza riavvio, il sogno si avvera…

Dopo aver rilasciato la build 27982 nel Canary Channel martedì, quella con tutti i miglioramenti ai widget che ora sono più belli e personalizzabili, Microsoft ha pubblicato la build 26220.7052 per i canali Dev e Beta. È un numero di versione che sembra importante, ma l’account X ufficiale del programma Windows Insider ha chiarito immediatamente che questo aggiornamento serve solo a testare le pipeline del programma.

FYI #WindowsInsiders — We are rolling out Quality Update 26220.7052 to our Dev & Beta Channels. This update does not include anything new, doesn't require a reboot, and is designed to test our servicing pipeline. — Windows Insider Program (@windowsinsider) November 5, 2025

In pratica stanno provando se il sistema di distribuzione funziona, nulla di più. Non c’è nemmeno un post sul blog. È semplicemente un test tecnico mascherato da rilascio pubblico. Gli Insider che l’hanno scaricato hanno sostanzialmente fatto da cavie per verificare che il meccanismo di distribuzione senza riavvio funzioni correttamente.

Ma dimentichiamo per un secondo che non c’è nulla di nuovo nella build. Concentriamoci sul fatto straordinario che si installa senza riavviare il sistema. Per anni, decenni, praticamente, gli aggiornamenti Windows era sinonimo di lavoro interrotto, sessioni perse, quel momento di panico quando si realizza di non aver salvato il documento su cui si stava lavorando.

Un aggiornamento che si installa silenziosamente in background, senza costringere a chiudere tutto e aspettare che il PC faccia il suo rituale di riavvii multipli, è favoloso. Se l’installazione senza riavvio diventa la norma per gli aggiornamenti futuri, sarà uno dei migliori cambiamenti di qualità della vita che Windows abbia mai fatto.

Dev e Beta sincronizzati: cambia canale senza reinstallare

Microsoft attualmente sta rilasciando aggiornamenti identici nei canali Dev e Beta. Gli Insider possono cambiare canale senza dover reinstallare Windows da zero. Normalmente passare da un canale all’altro richiedeva una reinstallazione completa, backup, formattazione, ore perse. Ora si può semplicemente switchare.

Ma c’è un avvertimento. Microsoft avvisa che il canale Dev passerà presto a build con numeri di versione più alti e meno stabili. Quindi, se si sta in Dev, c’è da aspettarsi bug, crash, e cose che smettono di funzionare senza preavviso. Chi non vuole correre rischi dovrebbe migrare da Dev a Beta finché è possibile farlo senza dolore.

Windows 11 versione 26H1 in vista?

Si rumoreggia che il canale Dev sarà presto usato come banco di prova per Windows 11 versione 26H1, che sarebbe la prima release importante dal lancio iniziale di Windows 11 alla fine del 2021. Il codice è già apparso nelle build ufficiali, e secondo le indiscrezioni l’aggiornamento potrebbe essere esclusivo per dispositivi basati su Snapdragon X2 in arrivo nel 2026.

Non sorprende, dopotutto. Microsoft ha sempre avuto il vizio di lanciare certe funzionalità solo per hardware recente, forzando gli upgrade. Se 26H1 è davvero pensato per Snapdragon X2, significa che Microsoft sta scommettendo forte sui processori ARM per Windows. Il colosso di Redomond conferma le nuove versioni di Windows 11 solo quando si avvicina la data di rilascio, quindi per ora sono solo speculazioni.