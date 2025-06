Windows 11 sta finalmente per superare Windows 10

Windows 11 si appresta finalmente a superare la quota di mercato di Windows 10, segnando un importante traguardo atteso da tempo da Microsoft. Infatti, secondo i più recenti dati forniti da StatCounter, la percentuale di installazioni del nuovo sistema operativo è passata dal 43,22% di maggio al 47,66% di giugno.

Windows 11 si appresta a diventare l’OS Windows più diffuso

Si tratta di un balzo significativo che sembra essere avvenuto principalmente a scapito di Windows 10, considerando che la quota è calata dal 53,19% al 49,03% nello stesso periodo. Se questa tendenza dovesse proseguire, il sorpasso di Windows 11 su Windows 10 potrebbe avvenire in un mese circa.

Quest’impennata è strettamente interconnessa alla fine del supporto per Windows 10 che si avvicina sempre di più, con il termine ultimo che è fissato per il 14 ottobre 2025. Successivamente, i computer con Windows 10 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza o supporto tecnico, a meno che gli utenti non decidano di pagare per un servizio di supporto esteso. In vista della cosa, inoltre, Microsoft ha intensificato le proprie iniziative per incoraggiare il passaggio al suo più recente OS, introducendo avvisi a schermo intero, lanciando campagne pubblicitarie ad hoc e sviluppando strumenti per facilitare il trasferimento di dati e impostazioni dai PC con Windows 10 a quelli con Windows 11.

Da tenere presente che le cifre di cui sopra non fanno riferimento all’intero mercato dei computer desktop. Windows, complessivamente, detiene circa il 70,6% della quota di mercato globale dei desktop a giugno, un dato rimasto bene o male invariato durante l’ultimo anno.