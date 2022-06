Windows 11 per il 20% degli utenti Steam

Come sta andando la diffusione di Windows 11? Una statistica interessante a questo proposito arriva da Steam, la piattaforma di gaming gestita da Valve. Stando a quanto svelano i numeri ufficiali più recenti, a fine maggio un utente su cinque tra quelli collegati al servizio lo ha fatto da un computer aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Steam: un quinto degli utenti su Windows 11

Un dato piuttosto incoraggiante per Microsoft, che trascorso ormai quasi un anno dal debutto di W11 (avvenuto il 5 ottobre 2021) sta facendo di tutto per migliorarlo, anche tenendo in considerazione le richieste della community. Riportiamo di seguito le quote assegnate da Steam alle diverse edizioni di Windows eseguite dai propri utenti.

Windows 11: 20,26% (+0,60%);

Windows 10: 76,43% (+0,06%);

Windows 7: 2,50% (-0,54%);

Windows 8.1: 0,55% (-0,04%).

È curioso notare come W7 ancora oggi sia da molti preferito a W8. Non è comunque una sorpresa, considerando l’accoglienza riservata alle due piattaforme. A inizio 2021, era ancora presente su 100 milioni di PC in tutto il mondo.

Sempre con riferimento alle statistiche condivise, il 68,03% impiega un processore Intel, mentre il restante 31,97% ha scelto un’unità AMD. Ancora, in fatto di schede video, NVIDIA domina incontrastata con il 75,93% della quota complessiva.

In autunno, la software house distribuirà l’aggiornamento 22H2 del sistema operativo. Tra le novità introdotte (a dire il vero non rivoluzionarie) ci saranno quelle indirizzate al menu Start.

