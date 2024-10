Windows 11: supporto API per le passkey di terze parti

Microsoft ha lentamente ma inesorabilmente cercato di eliminare le vecchie password per accedere a Windows e ad altri servizi. Negli ultimi anni, l’azienda ha introdotto diverse soluzioni alternative, come Windows Hello, che consente l’accesso tramite riconoscimento facciale o impronte digitali, ma non sempre si è rivelata sicura.

Ora, Microsoft sta spingendo ulteriormente sull’adozione delle passkey, un metodo di autenticazione che combina una chiave digitale memorizzata su un server con una chiave più sicura sul dispositivo dell’utente.

Nuova API per l’integrazione delle passkey di terze parti

Per estendere l’uso delle passkey su Windows, Microsoft ha annunciato una nuova API che permetterà a fornitori di terze parti di integrare i propri servizi di passkey nel sistema operativo. L’azienda sta collaborando strettamente con realtà come 1Password e Bitwarden in modo da fornire agli utenti un’integrazione perfetta dei fornitori di passkey di terze parti in Windows 11.. L’obiettivo è consentire l’uso della stessa passkey creata su un dispositivo mobile anche su PC Windows, innalzando così il livello di sicurezza durante l’accesso.

Interfaccia utente riprogettata e sincronizzazione delle passkey

Oltre all’integrazione con servizi di terze parti, Microsoft ha ridisegnato l’interfaccia utente di Windows Hello per semplificare la creazione e l’utilizzo delle passkey. Quando si accede a un sito web che supporta le passkey su un PC Windows, l’interfaccia di Windows Hello mostrerà come salvare la passkey sull’account Microsoft o con altri metodi. Sarà possibile scegliere come sbloccare la passkey, ad esempio tramite riconoscimento facciale, impronta digitale o PIN. Microsoft sta anche lavorando alla sincronizzazione delle passkey tra tutti i dispositivi Windows 11 di un utente, in modo da evitare la necessità di avere passkey separate per ogni dispositivo.

La disponibilità

Le passkey sincronizzate saranno protette dalla crittografia end-to-end e dal modulo TPM (Trusted Platform Module) del dispositivo, garantendo un elevato livello di sicurezza. L’esperienza di accesso sarà fluida e semplice, richiedendo solo l’autenticazione tramite Windows Hello. Prima di essere rese disponibili a tutti gli utenti di Windows 11, le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alle passkey saranno testati dai membri del programma Windows Insider.