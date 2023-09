Windows 11: tanti problemi con l'update KB5030219

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento cumulativo KB5030219 per Windows 11 22H2 lo scorso 12 settembre. Puntualmente sono iniziate ad arrivare segnalazioni di problemi dovuti all’update, tra cui rallentamenti, malfunzionamenti e BSoD (Blue Screen of Death). Al momento, l’azienda di Redmond non ha avviato nessuna indagine per risolvere i numerosi bug indicati dagli utenti.

KB5030219: ennesimo disastro

Prima di avviare la distribuzione di un aggiornamento obbligatorio che viene installato automaticamente, Microsoft effettua diversi test con varie configurazioni hardware, ma non è possibile garantire un funzionamento perfetto su tutti i computer. Stavolta però i problemi sono piuttosto numerosi. L’update KB5030219 sembra quindi uno dei peggiori degli ultimi mesi.

Uno dei problemi interessa il gioco Starfield. Molti utenti hanno notato un crollo delle prestazioni e crash con la versione per PC. Tutto ritorna alla normalità dopo aver disinstallato l’aggiornamento. Un simile bug è stato rilevato anche in altri giochi con un calo da oltre 100 fps a 10-15 fps.

Diversi utenti hanno segnalato rallentamenti generali del sistema operativo e delle app anche con hardware moderno. Alcuni hanno invece notato che il menu Start e Windows Search non funzionano più. Altri problemi segnalati sono: PC che non si riavviano più oppure rimangono bloccati sul lock screen, connettività rallentata e accesso ad Internet impossibile. Ovviamente non potevano mancare le famigerate “schermate blu della morte”.

Microsoft non ha ancora confermato l’esistenza dei problemi, quindi l’unica soluzione è disinstallare l’aggiornamento KB5030219. L’operazione dovrebbe essere effettuata solo come ultima opzione, in quanto verranno cancellate anche le patch di sicurezza. A proposito di Windows 11, la distribuzione della versione 23H2 è imminente.