Windows 11 update febbraio 2025: emoji 16.0 e controlli webcam

Microsoft ha rilasciato a sorpresa due build di Windows 11 nei canali Dev e Beta. Non è il classico aggiornamento di routine che corregge piccoli bug e migliora la stabilità del sistema. Stavolta c’è la ciccia: il supporto alle Emoji 16.0, e finalmente dei controlli decenti per la webcam.

Microsoft aggiunge i controlli webcam nativi e Emoji 16.0 culturalmente inclusive a Windows 11

Le build in questione sono la 26300.7760 per il canale Dev e la 26220.7755 per il canale Beta. Numeri diversi ma il contenuto è lo stesso. Il nuovo set di emoji arriva con una piccola collezione curata con attenzione , parole loro, che include un’icona per ogni categoria principale. L’obiettivo è adattarsi meglio a diverse culture e contesti.

Ora, per carità, ben venga la diversità anche nelle emoji, ma servivano davvero? Il pannello emoji di Windows è già affollato, e nessuno trova mai quello che cerca e finisce sempre per usare le solite cinque faccine. Le nuove emoji saranno disponibili nel pannello dedicato che si apre premendo tasto Windows + punto.

La notizia più interessante in realtà, sono i controlli per la panoramica e l’inclinazione delle webcam direttamente nelle Impostazioni di Windows. Chi ha una webcam che supporta queste funzioni, e molte webcam esterne decenti lo fanno, adesso può regolarle senza dover installare applicazioni piene di banner pubblicitari.

I nuovi controlli appaiono in Impostazioni > Dispositivi e driver > Fotocamere, sotto la voce “Impostazioni di base” della fotocamera selezionata. Non è intuitivo come percorso, ma almeno esiste. È incredibile che questa funzione arrivi solo ora. Le webcam motorizzate esistono da almeno quindici anni. Meglio tardi che mai.

Le altre correzioni

Microsoft migliora anche l’esperienza visiva e le prestazioni quando la barra delle applicazioni è in modalità a scomparsa automatica. Ha corretto il problema delle icone del desktop che lampeggiavano a caso causando cali di prestazioni. Questo bug esiste da mesi in realtà. Inoltre, ha migliorato il pop-up di Sicurezza di Windows per l’inserimento delle credenziali. Non specificano come, quindi potrebbe significare qualsiasi cosa. La distribuzione sarà graduale.