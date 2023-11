Windows 11: la versione lite Tiny11 diventa ancora più piccola

Tiny11 è una versione ridotta di Windows 11. È pensata per far funzionare il sistema operativo sui PC più vecchi che non rispettano i requisiti di sistema di Windows 11. Tiny11 occupa solo circa 1,5 GB di spazio, mentre Windows 11 ne richiede circa 20 GB. Inoltre, Tiny11 può girare su un PC con meno di 4 GB di RAM.

Tiny11 è stata creata da NTDEV. Lo sviluppatore ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento: Tiny11 2311. Questo update include l’aggiornamento Windows 11 2023 (23H2) appena rilasciato da Microsoft, che offre una serie di funzionalità, come Windows Copilot, i controlli RGB nell’app Impostazioni, il supporto RAR nativo e molto altro.

L’aggiornamento risolve anche alcuni bug presenti nella versione precedente, come la funzionalità di aggiornamento di Windows non funzionante. Questo permette agli utenti di aggiornare l’ultima versione di Tiny11 ai prossimi update cumulativi, garantendo così una maggiore sicurezza e stabilità.

Lo sviluppatore ha annunciato che “la nuova versione è più piccola del 20% rispetto alla vecchia immagine tiny11 23H2 che sostituisce, pur essendo ancora più funzionale”.

With a new, easier to understand naming scheme and a number of major improvements, tiny11 2311 is finally here! Based on the *actual* 23H2 release of Windows 11, the new release is a whopping 20% smaller than the old tiny11 23H2 image it replaces, while being even more functional pic.twitter.com/4Lcq40qKE7

— NTDEV (@NTDEV_) November 25, 2023