Windows 11: visualizzare le password del Wi-Fi è più facile

Microsoft ha da poco rilasciato la build 23466 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La nuova versione preliminare del più recente sistema operativo dell’azienda di Redmond porta in dote varie novità, tra cui pure la possibilità di visualizzare con maggiore facilità le password delle reti Wi-Fi a cui è stato eseguito l’accesso dal computer e che sono state salvate per il collegamento automatico.

Windows 11: la build 23466 semplifica la visione delle password Wi-Fi salvate

Si tratta di una novità decisamente interessante, grazie alla quale diventa molto più semplice recuperare le password Wi-Fi di cui si ha bisogno, evitando di dover controllare il retro del router, post-it su cui la chiave d’accesso è stata appuntata ecc.

Per prendere visione delle password Wi-Fi salvate, è ora sufficiente accedere alla sezione Impostazioni di Windows 11, selezionare la voce Rete e Internet nella schermata visualizzata, quindi quella Wi-Fi, dopodiché occorre recarsi nella sezione Gestisci reti sconosciute, selezionare un SSID salvato e cliccare sul tasto Visualizza chiave di sicurezza Wi-Fi.

Attualmente, sulle versioni stabili di Windows 11 (così come degli altri OS Microsoft), le password Wi-Fi della rete a cui è collegato il computer è celata nelle proprietà del dispositivo wireless e può essere visionata selezionando un’apposita opzione che mostra i caratteri in chiaro e che risiede all’interno della scheda Sicurezza. Se poi per una qualsiasi ragione si desidera vedere le altre password Wi-Fi salvate, occorre intervenire mediante il Prompt dei comandi, il che diventa decisamente poco pratico.

