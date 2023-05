Windows 11: widget direttamente a portata di desktop

Quelle relative alla build 23451 di Windows 11 non sono le uniche più recenti novità del sistema operativo. Pare infatti che Microsoft abbia deciso di permettere di fissare i widget sul desktop sul suo ultimo OS.

Windows 11: widget fissati su desktop

Andando più in dettaglio, per quel che concerne i widget, si tratta di una feature che ricorda grosso modo quanto accadeva ai tempi di Windows 7, ma in quel caso la funzionalità era chiamata “Gadget”.

Al momento, però, la feature non è stata ancora annunciata in via ufficiale ed è disponibile solo per gli sviluppatori della stessa Microsoft. Non è pertanto dato conoscere quando la novità verrà effettivamente implementata, ma sicuramente sarà possibile saperne di più nelle prossime settimane.

I widget, per chi non ne avesse memoria, hanno fatto capolino per la prima volta su Windows 11 nel 2021, con l’introduzione del pannello widget che viene nascosto sullo schermo fino a quando l’utente non clicca sul tasto apposito presente sulla barra delle applicazioni oppure effettua uno scorrimento sul lato sinistro del display. Il pannello widget mostra agli utenti le ultime notizie provenienti dal portale MSN e dei widget personalizzati.

Nel 2022, poi, il pannello widget è stato aperto a sviluppatori di terze parti e da allora hanno fatto capolino in esso i widget di Facebook, Spotify ecc. Microsoft ha altresì provveduto ad aggiungere svariati altri widget predefiniti, tra cui Phone Link e Foto.

La libreria dei widget di Windows 11 è insomma cresciuta lentamente, con oltre 13 widget già disponibili da provare subito. Il colosso di Redmond, inoltre, ha ampliato le funzioni del relativo pannello, lanciando ad esempio una nuova modalità a schermo interno e un’esperienza di selezione dei widget che ne semplifica la aggiunta.

