Windows 11, widget per monitorare la batteria di tutti i dispositivi

Windows 11 è già in grado di mostrare il livello di carica dei dispositivi Bluetooth come mouse e cuffie, così come la batteria del PC, ma queste informazioni restano disperse in diversi punti dell’interfaccia. Microsoft sta però lavorando per raccoglierle tutte in un unico posto. Con la build 26340.9616 del canale Experimental per i Windows Insider, l’azienda introduce Battery Status, un nuovo widget che riunisce le percentuali di carica nella barra delle applicazioni.

Un solo widget per monitorare tutte le periferiche

Battery Status trova posto nel pannello dei Widget di Windows 11, accessibile dalla barra delle applicazioni o tramite la scorciatoia Windows + W. Basta poi cliccare su “Aggiungi widget” e selezionare “Battery Status”. I livelli di carica del PC e delle periferiche compatibili vengono così visualizzati in un unico spazio.

Microsoft non precisa tuttavia quali tipi di accessori siano supportati, né se tutte le periferiche in grado di trasmettere il proprio livello di batteria a Windows potranno figurarvi.

Disponibilità

Per il momento, questa novità è riservata ai membri del programma Insider che dispongono di una versione recente del canale Experimental. Il suo rilascio è progressivo e nessuna data di disponibilità generale è stata annunciata. Come per le altre funzioni sperimentali, Microsoft potrebbe ancora modificarla prima di un’eventuale integrazione nella versione per il grande pubblico di Windows 11.