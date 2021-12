Windows 11: Windows Terminal al posto del Prompt dei comandi

I più affezionati utilizzatori di Windows potrebbero non essere particolarmente contenti di sapere che uno degli storici tool del sistema operativo di casa Microsoft verrà presto rimpiazzato da una nuova soluzione. Si parla del Prompt dei comandi, che a quanto pare su Windows 11 verrà sostituito da Microsoft con Windows Terminal, impostando quest'ultimo come soluzione predefinita per quel che concerne l'esecuzione delle operazioni da riga di comandi.

Windows Terminal: soluzione predefinita per le operazioni da riga di comando su Windows 11

La novità dovrebbe essere implementata sul nuovo OS dell'azienda di Redmond a partire dal 2022, inizialmente solo per gli utenti che hanno aderito al programma Windows Insider e, successivamente, per tutti gli altri.

Attualmente gli utilizzatori di Windows 11 possono già decidere di impostare Windows Terminal come soluzione predefinita, ma la vera novità sta nel fatto che con le modifiche attese per il prossimo anno tutte le volte che verrà avviato il Prompt dei comandi sarà possibile accedere direttamente alla nuova soluzione.

A rendere nota la cosa è stata la stessa Microsoft. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Kayla Cinnamon, Program Manager di Microsoft, al riguardo.

Stiamo pianificando di rendere Windows Terminal l'esperienza di default sui dispositivi Windows 11. Inizieremo con Windows Insider Program e poi ci sposteremo fra i canali di sviluppo finché non raggiungeremo con la novità tutti i dispositivi Windows 11.

Windows Terminal, per chi non ne fosse a conoscenza, è stato presentato da Microsoft nel 2019 come una soluzione più avanzata di Windows Console Host. È compatibile con un engine di rendering più completo con supporto all'accelerazione hardware via DirectX e si può adoperare per accedere a tutte le applicazioni da riga di comando, senza contare che si può sfruttare pure per impartire comandi su Linux.