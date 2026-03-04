Windows 12 nel 2026: solo processori con NPU?

Microsoft continua ad aggiornare Windows 11 a cadenza annuale. La prossima versione 26H2 è attesa in autunno. Secondo le fonti di PCWorld, l’azienda di Redmond potrebbe annunciare Windows 12 entro fine 2026. Nonostante le promesse sembra che l’intelligenza artificiale sarà sempre più presente. Ciò spiegherebbe l’obbligo di usare un processore con NPU. Un’altra fonte smentisce però l’indiscrezione.

Windows 12 solo per Copilot+ PC?

Windows 11 è stato annunciato ad ottobre 2021, circa sei anni dopo Windows 10. Senza specificare il nome, un dirigente di Microsoft aveva confermato che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo centrale con il prossimo sistema operativo. Secondo le fonti di PCWorld, Windows 12 potrebbe arrivare in autunno, quando terminerà il supporto esteso per Windows 10.

Il nome in codice sarebbe Hudson Valley Next e Microsoft dovrebbe utilizzare un’architettura modulare. Copilot diventerà onnipresente, in quanto verrà profondamente integrato nel sistema operativo. Questa invasione di AI comporterà un aggiornamento dei requisiti hardware minimi. Windows 12 potrebbe essere un’esclusiva dei Copilot+ PC. Senza un processore con NPU (Neural Processing Unit) non sarà possibile effettuare l’upgrade da Windows 11.

Si prevede inoltre una profonda modifica dell’interfaccia con elementi trasparenti e taskbar floating. Ci saranno anche miglioramenti per consumi, gestione della memoria e gaming. Secondo PCWorld, Microsoft potrebbe offrire una versione in abbonamento con funzionalità AI esclusive, mentre Windows 12 Home sarà disponibile con licenza tradizionale.

Report falso secondo Windows Central

Zac Bowden di Windows Central ha scritto che il report di PCWorld è falso. Non ci sarà nessun Windows 12 entro il 2026, in quanto Microsoft migliorerà Windows 11. Tra l’altro non ha senso annunciare un nuovo sistema operativo visto avrebbe un impatto negativo sulle vendite di Windows 11.

Bowden afferma inoltre che il nome in codice Hudson Valley non è correlato a Windows 12, ma è solo un concept del 2022 che non è mai arrivato sul mercato. In definitiva, l’articolo di PCWorld potrebbe essere stato scritto con l’AI, senza il necessario fact checking. Windows 12 (se questo sarà il nome) non dovrebbe arrivare prima del 2027.