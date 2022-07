Windows 8.1: avvisi a tutto schermo ricordano la fine supporto

Il fatto che Windows 8.1 sia ormai quasi pronto a salutare tutti è cosa nota già da tempo. Sul finire del mese scorso, infatti, Microsoft ha provveduto a comunicare che a partire dal 10 gennaio 2023 smetterà di supportare definitivamente il sistema operativo, avendo raggiunto la fase denominata EOL (End Of Life). Con l’avvicinarsi della “dipartita”, l’azienda di Redmond ha però cominciato ad evidenziare in maniera ancora più marcata la cosa.

Windows 8.1: avvisi a tutto schermo segnalano la fine del supporto

Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha iniziato a rilasciare degli avvisi a schermo intero sui computer di coloro che ancora utilizzando PC equipaggiati con Windows 8.1 che segnalano la data a partire dalla quale il sistema operativo non verrà più supportato.

L’avviso, visibile nell’immagine di seguito annessa, recita questo messaggio: “Il 10 gennaio 2023 è l’ultimo giorno in cui Microsoft offrirà aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico per i PC che eseguono Windows 8.1. Ti stiamo contattando ora per ringraziarti per la tua lealtà e aiutarti a prepararti per il prossimo update.

Il messaggio compare a tutti gli utenti che hanno scaricato la patch KB5015874 per Windows 8.1 e può essere disattivato in due modi: scegliendo l’opzione “Ricordami più tardi” (con la quale la notifica ricompare dopo 35 giorni) oppure con l’opzione “Ricordami dopo la data di fine supporto” (vale a dire dal 10 o 11 gennaio del prossimo anno).

Considerando le circostanze, il suggerimento è quello di aggiornare quanto prima il proprio computer a una versione più recente dell’OS di Microsoft, in special modo Windows 11, il cui product key può essere acquistato su Amazon, sia in versione Home che Pro.

